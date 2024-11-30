Luis Miguel se hace presente en el homenaje póstumo a Silvia Pinal

Video Silvia Pinal anhelaba que Luis Miguel le cantara en su último adiós: “¡No te arrugues!”

Luis Miguel se hizo presente en el homenaje póstumo a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.

El cantante envió una corona con cientos de rosas blancas que sobresale en el mezzanine del recinto más importante de cultura de México.

El enorme arreglo floral está adornado con un cintillo que dice "Luis Miguel".

Aunque 'El Sol de México' no se ha hecho presente, se sabe que está en la Ciudad de México debido a que la noche del 30 de noviembre ofrecerá un concierto, por lo que no se descarta que pueda llegar al evento. Además, porque su hija Michelle Salas es parte de la dinastía Pinal.

Luis Miguel envió una corona de rosas blancas. Imagen Imagen Televisión/YouTube

Silvia Pinal quería a Luis Miguel en su funeral

La actriz era fan de Luis Miguel y en 2019 confesó que le gustaría que 'El Sol de México' le cantara en su despedida.

" Que fuera Luis Miguel a cantarme. ¡Órale nieto no te arrugues! Es un chico estupendo (...) cómo lo quiero yo a ese condenado", comentó a los medios.

Novia de Luis Miguel lamenta muerte de Silvia Pinal

Paloma Cuevas, pareja de Luis Miguel, externó sus condolencias a la familia de Silvia Pinal tras su muerte.

"Hasta siempre, Silvia, tu legado será eterno por tu inconmensurable talento, que deja una huella indeleble en el mundo de la cultura. Te recordaremos siempre", escribió en una historia de Instagram.

El mensaje de la española denota cercanía y tal vez así fue, pues su padre, el torero Victoriano Valencia, tuvo un fugaz romance con la diva mexicana a finales de la década de 950, después de que se divorció de Rafael Banquells.

"Conocí a Victoriano Valencia, un guapote y simpático torero español, que también era abogado. Acababa de realizar su confirmación de alternativa en la Plaza de las Ventas de Madrid", recordó Silvia Pinal hace unos años en entrevista con ¡Hola! España.