Frida Sofía sostiene acusación contra su abuelo por supuesto abuso: dice que “hay pruebas”

Ante el señalamiento, el artista juró, ante la cámara de ‘Ventaneando’, “que nunca le he tocado un pelo a esa niña” y que tampoco “le ha puesto una mano encima”.

Aunque el equipo legal de Frida interpuso una demanda a Enrique por dicha imputada situación, el proceso no ha avanzado, hasta donde se sabe.

Frida Sofía reafirma supuesto abuso de su abuelo

Ahora, luego de que en redes sociales una usuaria pusiera en duda su acusación a Enrique Guzmán, Frida Sofía no se quedó callada.

“Yo no exijo que me crean, si me creen, ching…”, dijo en un video que publicó en su cuenta de TikTok este martes 5 de agosto.