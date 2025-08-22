Silvia Pinal

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos

La primera actriz no habría muerto en bancarrota. Silvia Pinal habría dejado más de 10 millones de dólares en sus cuentas bancarias para ser repartidos entre sus tres hijos y nietos.

Elizabeth González.
Silvia Pinal no murió sin dinero supuestamente. La primera actriz habría dejado 200 millones de pesos (poco más de 10 millones de dólares) en sus cuentas bancarias para ser repartidos entre sus hijos y nietos.

Según reportes de ‘Ventaneando’, la distribución de su patrimonio ya fue desglosado y entregado a sus beneficiados. Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán habrían recibido 36 millones de pesos (casi 2 millones de dólares) cada uno.

Frida Sofía y Stephanie Salas obtendrían 18 millones de pesos (más de 967 mil dólares) cada una, mientras que Michelle y Camila Valero, hijas de Stephanie, recibirían 9 millones de pesos (más de 483 mil dólares) cada una.

También se reportó que Schersa y Giordana Guzmán, hijas de Luis Enrique Guzmán, supuestamente habrían recibido 18 millones de pesos (más de 967 mil dólares) cada una.

María Elena Galindo renunció como albacea

En el mismo show, María Elena Galindo, quien fungía como albacea de los bienes de Silvia Pinal, confirmó su renuncia como administradora, dejando entrever que, posiblemente, sea Alejandra Guzmán quien se quede a cargo.

“Creo que Alejandra se va a hacer cargo de la albacea. No sé si el notario o el juez les dé permiso. Pero yo ya, la verdad, ya no puedo. Ya estoy grande”, expresó.

Este 22 de agosto, la periodista Addis Tuñón reportó en ‘De Primera Mano’ que “Silvia Pinal, en vida, determinó a los beneficiarios de su cuenta” de fideicomiso.

Asimismo, señaló que la última diva de la Época de Oro del Cine Mexicano dejó “un seguro de vida, cuyo único beneficiario es el señor Luis Enrique Guzmán”.

“Seguro de vida que, según otra de mis fuentes y estamos presentando un documento (…) como único beneficiario aparentemente recibió mucho dinero el pasado 30 de agosto”, precisó.

Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024 por complicaciones de salud derivadas de una infección en vías urinarias que afectó sus pulmones, provocándole un colapso pulmonar.


