Frida Sofía recibirá herencia de Silvia Pinal: revelan cómo se encuentra

Video Silvia Pinal logró unir a Alejandra Guzmán con Frida Sofía: ¿qué le dijo cuando hablaron por teléfono?

A punto de que se cumplan 6 meses del fallecimiento de Silvia Pinal, se reveló que Frida Sofía sí recibirá herencia de su abuela.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Pablo Moctezuma se sinceró sobre la reciente visita de su hija a México, dejando al descubierto que, además de pasar unos días con la familia, Frida Sofía volvió a su país natal para limar asperezas con Alejandra Guzmán y ultimar detalles sobre su herencia.

PUBLICIDAD

“Sí, vino a ver su tema de hablar con su mamá, a ver lo de su herencia”, reveló en la emisión de este 7 de mayo.

Sobre cómo se encuentra la joven cantante, el empresario aseguró que atraviesa por uno de sus mejores momentos, haciendo énfasis en que “está muy contenta y, pues todo, muy bien”.

Aunque Pablo Moctezuma no quiso entrar en detalles sobre cómo se encuentra la relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, aseguró que entre ellas todo “está todo de maravilla, creo que están felices. Muy bien todo”.

Por último, Pablo Moctezuma describió su convivencia con Frida Sofía como algo “súper, superincreíble”. Además, compartió que la cercanía que la joven tienen con su familia paterna está mejor que nunca.

“Muy sano, muy sano. Sí, todos muy contentos, la verdad, de estar juntos, aprovechar la vida y estar felices”, puntualizó.

El milagro de la reconciliación

Según contó Alejandra Guzmán, el lecho de muerte de su madre propició un acercamiento con su hija, con quien llevaba años distanciada.

Aunque no dio detalles ni mucho menos reveló quién de las dos tomó la iniciativa, puntualizó, en medio de las exequias de 'La última diva del cine mexicano', que Silvia Pinal había logrado lo impensable.