¿Alejandra Guzmán y Frida Sofía otra vez distanciadas? Cantante hace confesión sobre su relación

Alejandra Guzmán compartió detalles sobre el estado actual de su relación con su hija, Frida Sofía. Aunque recientemente se había hablado de una reconciliación entre ellas, sus nuevas declaraciones vuelven a dejar dudas.

La cantante de 57 años se refirió a su vínculo madre e hija admitiendo que no están "muy cerca". A pesar de ello, la cantante expresó su aceptación de esta situación, afirmando: "Cada quien decide quién, dónde y cómo estar". Guzmán destacó que, por su parte, elige estar "bien y contenta y productora", dijo en una entrevista con medios este 23 de mayo en la Ciudad de México, reporta Agencia México.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía se habrían reencontrado por la herencia de Silvia Pinal

Alejandra Guzmán contó, en entrevista con Alan Tacher, que llamó a su primogénita en noviembre de 2024 para que tuviera la oportunidad de despedirse de su abuela, Silvia Pinal.

Sobre ese momento, Alejandra comentó al presentador: “Sé que algún día vamos a estar juntas y por lo menos tuvimos un acercamiento muy bello y mi mamá me permitió ese momento, me lo regaló”, dijo en diciembre del año pasado.

Un mes después, tras la muerte de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán afirmó en una entrevista para ‘Ventaneando’ que sí estaba "en contacto" con su hija y que la amaba "con toda su alma".

“Pati [Chapoy], tú sabes cuánto la amo y ella a mí, y sólo Silvia Pinal lo logró, entonces, mira qué pedazo de abuela, qué pedazo de madre tengo yo”, agregó.

El padre de Frida Sofía también confirmó, a principios de mayo para medios como 'Ventaneando', que ella se había encontrado con su mamá para "ver lo de su herencia. Está muy contenta. Todos muy contentos de estar juntos".

Alejandra Guzmán y Frida Sofía han tenido una relación tormentosa

Madre e hija han estado en conflicto por años. Todo comenzó después de que Frida Sofía acusó a Alejandra Guzmán, en 2019, de haberse involucrado con sus exnovios, entre ellos Christian Estrada.