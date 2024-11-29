Frida Sofía

Frida Sofía estalla contra los que la critican por aparecer llorando la muerte de Silvia Pinal

La hija de Alejandra Guzmán respondió tajantemente a aquellas personas que la juzgaron por mostrarse entre lágrimas a horas del fallecimiento de su abuela. La cantante no ha confirmado si asistirá al funeral de la primera actriz.

Frida Sofía respondió tajantemente a aquellas personas que la están criticando por mostrarse vulnerable tras la muerte de su abuela, Silvia Pinal.

La mañana de este 29 de noviembre, la cantante publicó un video en su perfil de Instagram en el que habló, entre lágrimas, de su dolor.

Ella dio gracias “al universo, a Dios” por “la abundancia” de permitirle experimentar instantes que “no tienen precio”.

“Uno de esos momentos fue el gran regalo de haber podido despedirme de mi abuelita, susurrarle al oído que la amaba, que soy eternamente agradecida y que se merece descansar”, dijo.

Frida Sofía responde a los señalamientos

El emotivo clip de Frida Sofía generó reacciones empáticas entre los usuarios de la red social, quienes le externaron su apoyo y condolencias, pero también obtuvo algunos juicios.

Una persona, por ejemplo, recurrió a la sección de comentarios y escribió: “¡Ay, niña, levántate y ve a despedir a tu abuela como se merece!”.

Pese al duelo que atraviesa, la primogénita de Alejandra Guzmán no se quedó inactiva, por lo que le respondió contundentemente.

“Si no sabes nada, no digas nada”, apuntó, añadiendo un emoji de carita con el dedo en la boda, que significa ‘cállate’.

Otra internauta, la reprobó todavía más duramente: “Niña, llórala y dale paz en la intimidad, no tienes por qué grabarte. Eso no hace ver real las cosas”.

La intérprete de ‘Chicas malas’, nuevamente, contestó a las duras palabras: “Tengo derecho de expresarme y más cuando es mi cuenta personal”.

“Para mí ‘la intimidad’ es un lujo del cual jamás he podido gozar, así que ten empatía y ¡déjame llorarle al mundo si se me da la gana! ¡Déjame en paz!”, añadió.

A quien le recomendó que vaya “con los suyos”, ella le replicó: “Los míos están ya en otro plano. Dios conoce mi corazón”.

¿Frida Sofía no se reconciliará con su mamá, Alejandra Guzmán?

Este 29 de noviembre, a las afueras de la funeraria J. García López, Casa Pedregal, donde se realiza el velatorio de Silvia Pinal, su amigo, Iván Cochegrus, aseguró que Alejandra Guzmán y Frida Sofía ya se reconciliaron.

No obstante, la joven artista ha estado arremetiendo contra aquella gente que le pide se una a su mamá en este tiempo difícil.

“Es tan frágil y perder a una madre duele mucho, no te permitas perder a la tuya en la distancia y la soberbia”, le recomendó alguien.

“No se puede perder algo que nunca se tuvo”, le indicó la exparticipante de Mira Quién Baila en reacción.

Hasta el momento, pese a que el productor teatral afirmó que Frida acudirá al sepelio de Pinal, ella no ha confirmado nada.

