Muere Silvia Pinal, la última diva del cine mexicano, a los 94 años

Video Muere Silvia Pinal tras complicaciones de salud: ellos son los hijos que deja

Silvia Pinal murió la tarde de este 28 de noviembre a los 94 años* en la Ciudad de México. La primera actriz había permanecido hospitalizada desde el pasado 21 de noviembre.

De acuerdo con información de la periodista María Luisa Valdéz Doria falleció a las 5:50 p.m. hora local.

TelevisaUnivision, televisora a la que perteneció durante décadas, confirmó el fallecimiento de la primera actriz con un comunicado de prensa.

Decimos adiós a Silvia Pinal, la Diva del cine de oro mexicano, el teatro y la TV. A nuestra compañera de tantos años y tantos éxitos!



Gracias, Silvia. Descanse en paz.🕊️



*NOTA: en varios medios de comunicación se reporta que la actriz tenía 93 años, sin embargo, su familia ha declarado que tiene 94.

¿De qué murio Silvia Pinal?

La diva del cine mexicano fue internada a causa de una infección en las vías urinarias. Al paso de los días, también contrajo “una bacteria” que logró superar.

Estaba previsto que Silvia Pinal fuera de alta el miércoles 27, pero comenzó a presentar "complicaciones": "Ha derivado en algunas complicaciones como arritmia cardiaca, presión baja y presenta problema para deglutir, ella no puede pasar los alimentos de manera fácil por lo tanto corre riesgo de broncoaspirar en cualquier momento", reportó Daniel Aguilar para Ventaneando.

Durante la madrugada, según información de la periodista Rosario Murrieta, la actriz "tuvo dos episodios de broncoaspiración" a causa de sus problemas para deglutir y "le produjo que se le fuera al pulmón y eso hizo que el pulmón colapsara".

Desde ese momento Silvia Pinal permaneció sedada e inconsciente, según informó horas más tarde Luis Enrique Guzmán, en un mensaje de texto enviado al programa Ventaneando.

La mañana del jueves la periodista María Luisa Valdez informó que el estado de salud de la también productora era "grave" y que su familia se encontraba reunida en el hospital ante el estado crítico de la primera actriz.

Silvia Pinal: La Diva de la Época de Oro del Cine Mexicano

Fue una de las estrellas de cine más trascendentes de la llamada 'Época de Oro del Cine Mexicano' y la que tuvo la carrera más longeva. Silvia Pinal fue la cabeza de una dinastía de actrices y también una de las figuras más memorables del mundo del espectáculo, no solo en México, sino en todo el mundo de habla hispana. Su muerte marca el cierre de toda una era.

Nacida en Guaymas, Sonora, en 1931, inició su carrera como actriz teatral a los 15 años de edad cuando conoció y posteriormente se casó con el actor y director Rafael Banquells, de quien aprendió el oficio y con quien tuvo a su primera hija, Sylvia Pasquel.

Su debut cinematográfico tuvo lugar en 1948, en la película 'Bamba', de Miguel Contreras Torres. Llamó la atención por su belleza y su habilidad histriónica, dos cualidades que la llevaron a ser muy pronto una revelación en el cine. Seguirían 'El pecado de Laura' (1948), y 'Puerta... joven' (1949), en la que trabajó al lado de Mario Moreno 'Cantinflas'. El mismo año apareció al lado de Pedro Infante en 'La mujer que yo perdí'.

También hizo mancuerna con Germán Valdés 'Tin Tan' en dos películas: 'El rey del barrio' y 'La marca del zorrillo', que contribuyeron a convertirla en una estrella, apareciendo en filmes como: 'Por ellas, aunque mal paguen', 'Un rincón cerca del cielo' o 'El inocente' (1955), en la que compartió créditos con Infante y la legendaria Sara García. En 1957 viaja por primera vez a España, donde filma 'Las locuras de Bárbara y Charlestón'.

Estrella internacional del cine

Como la novicia Viridiana, un personaje que interpretó con dulzura y ambigüedad, Silvia fue la sensación del Festival de Cannes, donde ella y Alatriste llevaron la película prácticamente a escondidas, huyendo de la censura franquista.

Poco después causó un gran impacto con su elegante personaje de Leticia 'La Valkiria', una enigmática aristócrata, que le permitió destacar en el reparto coral de 'El Ángel exterminador', donde figuraban algunos de los mejores actores mexicanos de su época como Enrique Rambal, Lucy Gallardo, Jacqueline Andere, Claudio Brook y Ofelia Guilmáin.

Pero donde demostró tener cualidades de una actriz madura, fue en su atrevida, divertida y maliciosa encarnación del mismísimo Diablo en ' Simón del desierto', donde hace un desnudo parcial y hasta baila twist, sin pudor alguno.

Su etapa de productora

En la década de 1980, Silvia desafió los convencionalismos de nueva cuenta al convertirse en la primera mujer productora de telenovelas en Televisa ('Mañana es primavera', 'Eclipse', 'Cuando los hijos se van'), donde también creó el popular programa 'Mujer: casos de la vida real' , que duró más de veinte años al aire.

También creó dos teatros propios, el Silvia Pinal y el Diego Rivera, y apareció de modo estelar en numerosos espectáculos, como fue una célebre reposición de 'Mame' en la que hizo su debut Cristian Castro.

De los escenarios a la política

En 1982, un cuarto matrimonio, esta vez con el gobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández, la condujo al mundo de la política, fungiendo como diputada federal de 1991 a 1994 y senadora de 1998 al 2000, ambos cargos como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Hernández y Pinal se separaron y firmaron el divorcio en 1995, debido a que el carácter y estado de ánimo del político cambiaron debido a los accidentes y enfermedades que mermaron su salud: "Se fue agriando", contó la actriz al diario El Universal.

Sus últimos años como actriz

En las décadas de 1990 y 2000 se dedicó a la actuación y a la producción de televisión. En ese tiempo participó en melodramas como: 'Carita de ángel' (2000), 'Fuego en la sangre' (2008), 'Soy tu dueña' (2010), 'Mi marido tiene familia' (2017), 'Silvia Pinal Frente a ti' (2019) y 'Juntos el corazón nunca se quivoca' (2019), siendo ésta su última telenovela.

En abril de 2022 regresó a los escenarios teatrales en la obra 'Caperucita ¿Qué onda con tu abuelita!', en la cual solo apareció en dos funciones, pues tuvo que abandonar el proyecto por problemas de presión arterial.

En 2020 permaneció en el 'ojo del huracán' debido a la polémica que rodea a la dinastía Pinal debido a la ruptura de Frida Sofía con Alejandra Guzmán, que en abril de 2021 se reavivó al acusar a Enrique Guzmán de presunto abuso sexual. Sobre este tema 'La Diva del Cine Mexicano' permaneció neutral.

Desde 2023 la familia Pinal estuvo nuevamente en el escándalo, debido al pleito legal por la paternidad de Apolo, el hijo que Mayela Laguna habría tenido con Luis Enrique Guzmán, situación que según Efigenia Ramos, habría puesto "triste" a la actriz. Finalmente, el 29 de octubre de 2024 el juez dictaminó que los resultados periciales de las pruebas de ADN que se practicaron demostraron que el niño no era hijo de Luis Enrique. Se desconoce si Silvia Pinal se enteró de la resolución.