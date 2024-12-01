Frida Sofía lanza mensaje tras no ser vista en el homenaje a Silvia Pinal: "Alejada siempre estuve"

Video En llanto, Frida Sofía revela cómo se despidió de su abuela Silvia Pinal: esto le dijo

Frida Sofía lanzó un contundente mensaje tras no haber sido vista en el homenaje póstumo a su abuela Silvia Pinal, llevado a cabo este sábado 30 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

Su ausencia destacó entre las mujeres de la dinastía Pinal que sí aparecieron en el recinto como Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, Stephanie Salas, Michelle Salas y Camila Valero.

Frida Sofía no fue vista en el Palacio Bellas Artes como sí sucedió con otras mujeres de la dinastía Pinal. Imagen Mezcalent

¿Qué dijo Frida Sofía tras homenaje a su abuela Silvia Pinal?

La hija de Alejandra Guzmán, quien vive en Miami distanciada de su familia materna, publicó un mensaje en Instagram a horas de la madrugada de este domingo 1 de diciembre tras una ola de críticas por no haber sido vista en Bellas Artes.

Horas antes se tenía la expectativa de que apareciera ahí ya que hasta su padre, Pablo Moctezuma, había dicho en el velorio que "esperaba" que sí lo hiciera.

" 'Alejada' siempre estuve, pero nunca lejos de quienes me brindaron amor incondicional y de sangre de mi sangre de las cuales dos ahora son mis ángeles: mi hermana Natasha y mi abuela Pinal", escribió Frida Sofía este domingo junto a un breve clip que muestra una vieja entrevista que Juan José Origel le hizo a doña Silvia en donde se refirió a su nieta.

"¡Ay, la Frida es un amor", dijo la legendaria actriz en esa charla, " Frida es preciosa, es preciosa, es talentosa, es pues muy buen muy buen proyecto".

"Pero ella está alejada de todo lo que es el ambiente…", mencionó 'Pepillo' y es justo ahí en donde Frida decidió editar y terminar el clip que compartió.

Este es el mensaje que Frida Sofía publicó tras no ser vista en el homenaje póstumo a su abuela Silvia Pinal en México. Imagen Frida Sofía/Instagram



" Gracias por amarme tal y como soy, por ser la paz en pleno caos, por nuestras noches de películas y novelas", agregó la nieta de la fallecida actriz en las palabras que le dedicó tras el homenaje que se le hizo en México.

Frida Sofía recuerda vivencias junto a su abuela Silvia Pinal

En su mensaje también recordó algunas anécdotas con su abuela como "cuando me cachó en su camerino de la obra 'Gypsy' contando mi 'dinerito , dinerito, dinerito' que me había ganado a los 6-7 años porque era una canija y me ponía a vender los boletines a $10 pesos antes de la obra los domingos (los que eran gratis)".

Reveló algunas situaciones que vivieron juntas en Miami: " Hacíamos el bailecito caminando que iba ‘di am da dai ra-ra da-ria di am dan dai ra ra rai ra’ todo Bal Harbour con las bolsas y la gente así de…".

" Sé que nunca me dejarás sola y que ahora que eres libre y eternamente tú en alma y en espíritu serás mi mejor guía. Te amo y gracias gracias gracias", finalizó.

Frida Sofía no explicó de manera inmediata por qué no fue vista en el homenaje póstumo a su querida abuela.

¿Hubo reconciliación entre Frida Sofía y ‘Ale’ Guzmán?

La cantante dijo el pasado viernes 29 de noviembre que hubo un contacto antes del deceso de doña Silvia.

" Es parte de la familia, y tiene los apellidos, y tiene la sangre, ¿cómo no lo voy a compartir con ella? Yo soy su madre y yo perdí a mi madre, y ella es sangre de la sangre de mi madre, entonces ¿cómo no lo vamos a compartir? Ella se despidió, tuvo esa suerte, y tuvo ese derecho, y la honró", mencionó.

La artista no dio mayores detalles ni tampoco fue clara en decir que esto haya sido una reconciliación entre ellas.