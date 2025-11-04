Fátima Bosch envía mensaje a mujeres tras ser insultada: "Si te quita tu dignidad, ¡te tienes que ir!"

Video Hija de Lili Estefan tiene importante misión al llegar a Tailandia antes de Miss Universe: esto hace

Fátima Bosch emitió un mensaje sobre el respeto y la dignidad dirigido a mujeres en todo el mundo tras un incidente con el director de Miss Grand Internacional, Nawat Itsaragrisil.

Miss Universe México explicó que el director la insultó: " Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Y creo que no es justo, porque estoy aquí y hago todo bien, no me meto con nadie, solo trato de ser amable”.

Fátima Bosch pide a mujeres no perder su dignidad

La mexicana cree que "el mundo necesita ver esto, porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestros chicos y nadie puede silenciar nuestra voz, nadie me hará eso a mí".

Antes de retirarse dejó un mensaje para las mujeres: "Y espero que todos en casa, cada mujer, no importa si tienes un gran sueño, si tienes una corona, si eso te quita tu dignidad, te tienes que ir".

A pesar del incidente, Bosch quiso dejar claro su profundo afecto por Tailandia y sus habitantes: "Tienen todo mi respeto. Verdaderamente amo Tailandia. Respeto a todos ustedes. Creo que son personas increíbles". No obstante, calificó la forma en que fue tratada por el director como "no respetuosa".

Fátima Bosch reaparece tras ser insultada

Miss Universe México se dejó ver después del incidente y reiteró su intención de ser "voz para las mujeres".

“Yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y todas las niñas que luchan por causas. Y bueno, decirle a mi país que estoy comprometida completamente en esto como el día uno", dijo mientras se encontraba en el Chatrium Hotel & Residence Riverside Bangkok.

Bosch también dejó claro que en medio de toda la polémica ella está "más fuerte que nunca".