¿Fátima Bosch dejó Miss Universe tras ser llamada “cabeza hueca” por director de Miss Universe Tailandia?

Video Hija de Lili Estefan tiene importante misión al llegar a Tailandia antes de Miss Universe: esto hace

Fátima Bosch reapareció públicamente luego de denunciar haber sido insultada por Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universe Tailandia.

La tarde de este 4 de noviembre, el dirigente del certamen en dicho país asiático le cuestionó durante un evento a Miss Universe México si no pensaba “publicar nada” para promocionar a la nación anfitriona.

Aunque ella le aseguró que había un “malentendido”, él le dijo, “Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”, y pidió que seguridad la sacara del salón en el que se encontraban.

Ante lo sucedido, Fátima habló ante la prensa y aseveró que Itsaragrisil la “llamó tonta porque tiene problemas con la organización”, lo que calificó como injusto.

¿Fátima Bosch dejó Miss Universe tras altercado con Nawat Itsaragrisil?

Después de lo sucedido, Fátima Bosch reapareció en las inmediaciones del Chatrium Hotel & Residence Riverside Bangkok, donde están hospedadas las candidatas.

Aunque no se pronunció, ella abordó un autobús perteneciente a los organizadores del concurso. En un clip que compartió en su cuenta de Instagram se le puede ver visiblemente conmovida.

Desde la cena organizada en honor a las participantes, la originaria de Tabasco brindó una contundente declaración con la que pareció querer dejar claro que no dejará Miss Universe.

“No he visto las redes. No he tenido chance de ver nada porque estamos en actividades”, aseveró en torno a la polémica que ya se generó.

“Sólo decirle a todo mi país que aquí estoy. No tengo miedo de alzar mi voz. Estoy aquí más fuerte que nunca, yo tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo espacios que ocupar”, agregó.

La modelo, de 25 años, puntualizó que no es “una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa”.

“Yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y todas las niñas que luchan por causas. Y bueno, decirle a mi país que estoy comprometida completamente en esto como el día uno y mientras haya Miss Universe, México tiene representante”, concluyó.

Director de Miss Universe Tailandia se disculpa tras controversia

Luego de que la situación con Fátima Bosch se volviera viral, Nawat Itsaragrisil realizó un ‘live’ en TikTok en el que expresó sus disculpas.

“Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien fue afectado, me disculpo con cada uno”, enunció ante la cámara.