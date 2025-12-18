Carolina Miranda Actriz de La Mujer del Diablo en polémica: famosa ‘influencer’ la acusa de presuntas agresiones Yeri Mua arremetió públicamente en contra de Carolina Miranda tras sufrir presuntas agresiones de su parte durante el concierto de Bad Bunny en México. “Me empujaba bien feo”, declaró la estrella de Internet.



Video Yeri Mua narra supuestas agresiones de la actriz Carolina Miranda: "Me metió mis empujones"

Carolina Miranda, actriz que participó en la telenovela La Mujer del Diablo, se encuentra en medio de la polémica tras las acusaciones que la ‘influencer’ Yeri Mua lanzó en su contra.

De acuerdo con la estrella de Internet, la actriz le “metió empujones” durante su participación en ‘La Casita’ de Bad Bunny en México, un espacio que el cantante puertorriqueño volvió popular durante su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’.

“Manas, esta vieja de pelo chino… durante todo el concierto de Bad Bunny se la pasó empujándome y metiéndome el pie para que me cayera… De verdad, no sé cuál era su problema, pero desde que me vio se la pasó empujándome”, expresó en sus historias de Instagram luego de publicar una fotografía junto a Carolina Miranda.

“Como que quería hacer que me cayera porque quería figurar ahí en el concierto de Bad Bunny… Como que se sentía así de: ‘nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las pen****s’, así se sentía”, agregó.

Carolina Miranda y Yeri Mua en 'La Casita' de Bad Bunny. Imagen Yeri Mua / Instagram



Ante la polémica que desencadenó su publicación, Yeri Cruz Varela, nombre real de Yeri Mua, se pronunció en X, donde declaró que la actriz Samadhi Zendejas fue testigo de las presuntas agresiones de la protagonista de ‘La Mujer del Diablo’ y ‘Tierra de Esperanza’.

“La Samadhi bien linda conmigo, no como la que tenía a lado, que me empujaba bien feo porque quería figurar ahí en La Casita de Bad Bunny, nomás que yo la empujé más fuerte a la pe***ta”, aseveró.

“Como sea que te llames, chin** tu ma**” y “La ped***e”, fueron otros de sus mensajes.

Hasta el momento, Carolina Miranda no se ha pronunciado al respecto.

¿Qué pasó entre Carolina Miranda y Yeri Mua en 'La Casita' de Bad Bunny?

De acuerdo con las imágenes compartidas tanto por Carolina Miranda y Yeri Mua, ambas fueron invitadas a participar en ‘La Casita’ de Bad Bunny.