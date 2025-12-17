Alicia Villarreal ¿Alicia Villarreal obligó a su hija a ser “mamá” de sus hermanos?: su ex habla de la dura petición que ella hizo Arturo Carmona se pronunció sobre la polémica que envuelve a Alicia Villarreal y Melenie Carmona, luego de que la joven confirmara que se encuentra distanciada de su madre a raíz de su noviazgo con Cibad Hernández.



Video ¿Cruz Martínez es “peligroso” para hija de Alicia Villarreal? Arturo Carmona responde

Arturo Carmona respondió si es verdad que Alicia Villarreal obligó a su hija a ser la “mamá” de sus hermanos luego de que Melenie Carmona ventilara detalles de la situación familiar que enfrentan a través de un live de Instagram.

De acuerdo con el actor de Monteverde, el que Melenie quedara a cargo de sus hermanos no fue una imposición de la exvocalista de Grupo Límite sino una decisión consensuada.

“Obviamente a petición de su mamá que le ayudara a cuidar a sus hermanos. Entonces fue algo consensuado”, aclaró frente a las cámaras de ‘Venga la Alegría’ este 17 de diciembre.

“Si era bueno o malo, si fue correcto o no, mi hija siempre lo tomó con mucho amor y con mucho cariño. Los hermanos hoy por hoy aman a mi hija”, subrayó.

Por otro lado, Arturo Carmona también se manifestó sobre la incomodidad que siente Melenie ante las muestras de cariño que Alicia Villarreal tiene con su novio públicamente, dejando claro que el único deseo de su hija siempre ha sido ver feliz a su madre.

“Yo siempre he dicho y siempre he manifestado que quiero y me importa que la madre de mi hija sea feliz. A mi hija también le importa que su madre sea feliz. Hay cosas, tal vez familiares, que se han salido de control y cosas que tal vez como hijo uno siente o como expareja también siente que no quiere decir que sea lo correcto, no”, sentenció.

Hija de Alicia Villarreal dice: “No tengo que ser la mamá de mi mamá”

El 3 de diciembre, Melenie Carmona rompió el silencio sobre la relación de Alicia Villarreal con Cibad Hernández.

A través de una transmisión en vivo de Instagram, la joven de 26 años declaró que tanto ella como sus hermanos consideraban que su mamá había iniciado muy rápido una relación amorosa, por lo que no estaba dispuesta a “soportar nada” que la involucrara con la pareja.

"Cuando ella nos dijo que tenía una pareja, que estaba conociendo a alguien, nosotros estábamos de padrísimo que te estés dando la oportunidad de otra vez conocer gente y de no estar deprimida y de no estar cerrada”, relató.

"Nos dijo que tenía pareja en agosto y ella firmó los papeles de divorcio con Cruz a finales de julio, entonces para nosotros claro que fue muy rápido", añadió.

Ante esta situación, Melenie le pidió a su padre ser “prudente más que nada por mis hermanos. Nos dijo que tenía pareja un lunes y un jueves subió un video besándose y no sé qué en Las Vegas”.

“Me cae bien gordo que digan ‘es que es tu mamá’, 'tienes que apoyar a tu mamá', 'tienes que soportar el pe*o'. Yo no tengo por qué soportar nada; a final de cuentas, yo ahorita estoy intentando hacer mi familia, que ahorita mi familia es mi novio y mis hermanos", declaró.