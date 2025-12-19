Escándalos Excolaboradora de El Gordo y La Flaca sufre amputación: Dorismar vive pesadilla tras cirugía Dorismar enfrenta delicados momentos de salud tras someterse a una cirugía estética que le causó daños graves en el rosto y necrosis en la nariz.



Video Raúl de Molina reacciona a desgracia que vive excolaboradora de El Gordo y La Flaca tras cirugía

Dorismar, excolaboradora de El Gordo y La Flaca y Sábado Gigante, “fue víctima de una mutilación” tras someterse a una cirugía estética. El calvario de la actriz de Triunfo del Amor comenzó en 2023.

De acuerdo con Salvador Padilla, abogado de la modelo, el médico José Achar es el presunto responsable de los graves daños de salud que ahora enfrenta la argentina, ya que supuestamente le realizó tres intervenciones que agravaron su salud.

“Fue víctima de una mutilación y eso, para efectos legales, psicológicos y psiquiátricos, tiene una trascendencia muy distinta… Ya tenemos médicamente la manera de comprobar que fue mutilada… La engañó, le prometió que se iba a ver mejor… Esto va más allá del abuso de confianza”, declaró a TVNotas el 18 de diciembre.

Dorismar sufrió amputación parcial de la nariz

En entrevista con ‘Sale el Sol’, el abogado explicó que el caso de Dorismar va mucho más allá de una simple mala praxis médica, ya que el procedimiento quirúrgico derivó en la amputación de una parte de la nariz de la actriz.

“No solo estamos en presencia de una mala praxis, estamos en presencia de un procedimiento médico que generó la amputación de parte de la nariz de mi representada (…) ella ya tiene afectaciones respiratorias irreparables, insustituibles”, dijo.

Esta situación fue la que llevó a la excolaboradora de El Gordo y La Flaca a presentar una denuncia penal por el presunto delito de lesiones agravadas.

“Mi presentada lo que quiere es que se haga justicia en función de lo que ella está viviendo, de la frenta que sufrió en la salud emocional, en la salud física… Tiene una profunda depresión como consecuencia de esta circunstancia (…) lo que me pide es justicia, pero sobre todo también anticipar que no haya otras personas víctimas de este médico”, explicó y confirmó que Dorismar sufrió una amputación parcial en la nariz.

Dorismar vive pesadilla tras cirugía de nariz. Imagen Dorismar / Instagram



“Cortó de más parte de los conductos de la nariz, cosa que hoy le inhibe y le impide respirar de forma ordinaria”, declaró y precisó que, aunque se intentó una reconstrucción con tejido extraído de una costilla, la capacidad respiratoria de Dorismar no volverá a ser la misma.

Por último, el abogado Salvador Padilla señaló que, aunque no puede dar más detalles sobre el proceso legal de Dorismar porque aún se encuentran integrando elementos a la carpeta de investigación, lo relatado “por fuentes terceras” a un medio de comunicación se “puede tomar como una referencia cierta”.

¿Qué le pasó a Dorismar?

El 16 de diciembre, la revista TVNotas publicó fotografías de Dorismar donde se exhibe una mala praxis en su rostro, aparentemente realizada por el cirujano José Achar.

“ La primera cirugía se hizo hace 2 años, en el 2023. En ese entonces, el doctor Achar le practicó a Dorismar una rinoplastia para hacerle un pequeño retoque en el tabique de un solo lado con el fin de que quedara parejo con el otro, porque ella sentía que no estaba asimétrico con su rostro”, dijo una fuente a la revista.

“No tuvo suerte. El doctor no la dejó tal y como se lo había prometido. De hecho, quedó peor el hueso de la nariz. El cartílago que se supone le iba a dar más volumen, simplemente desapareció, quedó hundido”.