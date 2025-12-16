Mauricio Ochmann Mauricio Ochmann responde a críticas: lo acusan de no apoyar a Aislinn Derbez tras hospitalización El actor rompió el silencio ante las constantes críticas por supuestamente no apoyar a su exesposa tras presentar problemas de salud que la llevaron al hospital tras la muerte de su mamá, Gabriela Michel.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Aislinn Derbez en “caos” tras muerte de su mamá y va a parar al hospital: “Qué doloroso”

Mauricio Ochmann respondió a críticas por su presunta falta de apoyo a Aislinn Derbez tras presentar problemas de salud que la llevaron a ser hospitalizada tras la muerte de su madre, Gabriela Michel.

Sin dar muchos detalles sobre cómo se encuentra su exesposa, el actor aseguró que ella se encuentra “contenta” y acompañada de su hija Kailani.

PUBLICIDAD

“Está muy sana, muy contenta. Ya desde ayer ya está con Kai, que yo estuve con Kai un rato y ya están juntas. Entonces, todo muy bien”, explicó a ‘Ventaneando’ el 15 de diciembre.

Enseguida, Mauricio Ochmann fue cuestionado sobre las críticas y comentarios negativos que tanto él como la familia Derbez recibió por supuestamente no apoyar a Aislinn Derbez

“La gente critica por criticar. Todo el mundo tiene un punto de vista”, dijo, tratando de minimizar las críticas.

“Cada quien publica lo que quiere, ¿no? Y hay cosas que se mantienen en privado”, comentó, defendiendo la postura de que el apoyo familiar no siempre tiene que ser visible en redes sociales.

Además, Mauricio Ochmann declaró que, a su consideración, cada persona vive sus procesos de manera distinta.

“Cada quien vive su duelo, a su manera”, dijo, dejando entrever que las críticas externas no reflejan la realidad de la unión y cercanía que existe dentro de la familia.

Disfruta de la soltería tras romper con millonaria novia

Por último, Mauricio Ochmann aseguró que continúa soltero y disfrutando de esa etapa en compañía de sus hijas y sus seres queridos luego de terminar su relación con Lorena González, hija del millonario empresario Víctor González 'Dr. Simi'

“Viviendo la vida. Viviendo la vida de soltero”, dijo con tranquilidad y adelantó que planea pasar las fiestas decembrinas viajando y compartiendo momentos con sus hijas, Lorenza y Kailani.