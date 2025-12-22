Miss Universo Miss Jamaica 2025 rompe el silencio tras sobrevivir a grave caída en Miss Universe Gabrielle Henry habló por primera vez tras sufrir una fuerte caída desde el escenario en un evento preliminar del certamen de belleza.



Video Captan a Miss Jamaica llegando a su país tras “hemorragia intracraneal” en Miss Universe: así luce

Gabriel Henry, Miss Universe 2025, ha roto el silencio, a una semana de que regresara a su tierra natal tras sufrir una crisis de salud que la mantuvo casi un mes en terapia intensiva en Tailandia.

Miss Jamaica 2025, quien sufrió una hemorragia intracraneal con pérdida de conocimiento el pasado 19 de noviembre, ha reaparecido con un mensaje a través de sus redes sociales.

Miss Jamaica comparte emotivo mensaje

La modelo hizo una sentida publicación en medio de su recuperación para compartir su estado de salud y el agradecimiento a quienes la apoyaron en sus más difíciles momentos.

"En un tiempo que pide quietud y sanación, me siento agradecida de estar en Jamaica y de sentir la fuerza familiar de Jamaica que me rodea 💚🖤💛. Expreso mi sincero agradecimiento a mi familia, a mis amigos por cada oración elevada en mi nombre por mis compatriotas jamaicanos, y a aquellos que estuvieron a mi lado en momentos tanto visibles como invisibles", escribió el pasado 20 de diciembre en Instagram.

En su mensaje, dejó claro que sí recibió el apoyo de Miss Universe Jamaica, después de que se especuló que la organización la había abandonado.

Además, enfatizó en que ahora está enfocada en recuperarse: "Con el tiempo, se compartirá más información; por ahora, mi enfoque sigue siendo la sanación, el propósito y el servicio. La luz persiste ".

¿Qué daños sufrió Miss Jamaica tras sufrir fuerte caída?

Miss Universe Organization y la familia de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, compartieron información sobre el estado de salud de la modelo después de sufrir una grave caída durante una competencia preliminar en Miss Universe 2025, el 19 de noviembre.

En un comunicado, publicado el pasado 8 de diciembre, revelaron que la modelo sufrió “una hemorragia intracraneal con pérdida de conocimiento”, así como “una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes”.