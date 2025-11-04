Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, se disculpa con Fátima Bosch tras polémica

Video Hija de Lili Estefan tiene importante misión al llegar a Tailandia antes de Miss Universe: esto hace

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, se disculpó públicamente con Fátima Bosch, representante de Miss Universe México tras llamarla “tonta” y “cabeza hueca".

Durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, el empresario señaló que la “presión” del certamen pueden generar tensiones y enseguida se disculpó por su comportamiento.

“Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes que estaban en la sala”, declaró el 4 de noviembre.

Además, pidió a la organización de Miss Universe que envíe a Tailandia a un representante con plena autoridad para poder trabajar y lograr un mismo objetivo sin malentendidos.

¿Qué pasó entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch?

El tenso momento entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch comenzó en una reunión preliminar, en la ceremonia de imposición de bandas oficiales, luego de que el director del certamen de belleza en Tailandia acusara a la representante de México de no publicar contenido sobre el país anfitrión.

El intercambio de palabras subió de tono cuando Nawat llamó “tonta” a Fátima Bosch, quien abandonó la habitación seguida de varias participantes, entre ellas Miss Irak y Miss Universo 2024.

Según los reportes de medios locales, Nawat intentó detener la salida de las participantes con la advertencia: “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense”.

Miss México Fátima Bosch rompe el silencio

A su salida de la sala donde se desató el tenso momento con el director de Miss Universe Tailanda, Fátima Bosch rompió el silencio.

“Quiero decirles algo a todos ustedes. Saben que como país tienen todo mi respeto, realmente amo Tailandia, los respeto a todos y creo que son personas increíbles, pero lo que acaba de hacer su director no fue respetuoso”, declaró ante medios locales minutos más tarde.

"Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Y creo que no es justo, porque estoy aquí y hago todo bien, no me meto con nadie, solo trato de ser amable”, explicó.