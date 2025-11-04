Miss Universo

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, se disculpa con Fátima Bosch tras polémica

Nawat Itsaragrisil se pronunció públicamente luego de su desencuentro con la representante de Miss México, a quien llamó “tonta” y “cabeza hueca” por supuestamente no promover a Tailandia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Hija de Lili Estefan tiene importante misión al llegar a Tailandia antes de Miss Universe: esto hace

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, se disculpó públicamente con Fátima Bosch, representante de Miss Universe México tras llamarla “tonta” y “cabeza hueca".

Durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, el empresario señaló que la “presión” del certamen pueden generar tensiones y enseguida se disculpó por su comportamiento.

PUBLICIDAD

“Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes que estaban en la sala”, declaró el 4 de noviembre.

Además, pidió a la organización de Miss Universe que envíe a Tailandia a un representante con plena autoridad para poder trabajar y lograr un mismo objetivo sin malentendidos.

Más sobre Miss Universo

Fátima Bosch denuncia insultos del director de Miss Universe Tailandia: “Eres una cabeza hueca”
2 mins

Fátima Bosch denuncia insultos del director de Miss Universe Tailandia: “Eres una cabeza hueca”

Univision Famosos
Hija de Lili Estefan tiene importante misión al llegar a Tailandia antes de Miss Universe: esto hace
0:59

Hija de Lili Estefan tiene importante misión al llegar a Tailandia antes de Miss Universe: esto hace

Univision Famosos
Hija de Lili Estefan parte a Tailandia para Miss Universe: así la despiden fans y familia en Miami
0:55

Hija de Lili Estefan parte a Tailandia para Miss Universe: así la despiden fans y familia en Miami

Univision Famosos
Hija de Lili Estefan responde si se ha hecho “arreglitos” tras ganar Miss Universe Cuba
0:56

Hija de Lili Estefan responde si se ha hecho “arreglitos” tras ganar Miss Universe Cuba

Univision Famosos
Hija de Lili Estefan habla de la enfermedad incurable que padece y cómo la ha llevado
1:00

Hija de Lili Estefan habla de la enfermedad incurable que padece y cómo la ha llevado

Univision Famosos
Muere ex Miss Universe Rusia a meses de su boda: revelan trágico accidente por el que perdió la vida
2 mins

Muere ex Miss Universe Rusia a meses de su boda: revelan trágico accidente por el que perdió la vida

Univision Famosos
Lina Luaces confiesa que no se sentía merecedora de su “suerte” y responde a críticas por su acento
1:06

Lina Luaces confiesa que no se sentía merecedora de su “suerte” y responde a críticas por su acento

Univision Famosos
Lina Luaces confiesa que antes de participar en Miss Universe Cuba 2025 se sentía "incomprendida"
2 mins

Lina Luaces confiesa que antes de participar en Miss Universe Cuba 2025 se sentía "incomprendida"

Univision Famosos
Lina Luaces se transforma en ‘Rosalinda’ y rinde homenaje a su tía Thalía: ella reacciona
1:13

Lina Luaces se transforma en ‘Rosalinda’ y rinde homenaje a su tía Thalía: ella reacciona

Univision Famosos
Lina Luaces lanza contundente mensaje en medio de polémica por su triunfo: Lili Estefan reacciona
1 mins

Lina Luaces lanza contundente mensaje en medio de polémica por su triunfo: Lili Estefan reacciona

Univision Famosos

¿Qué pasó entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch?

El tenso momento entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch comenzó en una reunión preliminar, en la ceremonia de imposición de bandas oficiales, luego de que el director del certamen de belleza en Tailandia acusara a la representante de México de no publicar contenido sobre el país anfitrión.

El intercambio de palabras subió de tono cuando Nawat llamó “tonta” a Fátima Bosch, quien abandonó la habitación seguida de varias participantes, entre ellas Miss Irak y Miss Universo 2024.

Según los reportes de medios locales, Nawat intentó detener la salida de las participantes con la advertencia: “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense”.

Miss México Fátima Bosch rompe el silencio

A su salida de la sala donde se desató el tenso momento con el director de Miss Universe Tailanda, Fátima Bosch rompió el silencio.

“Quiero decirles algo a todos ustedes. Saben que como país tienen todo mi respeto, realmente amo Tailandia, los respeto a todos y creo que son personas increíbles, pero lo que acaba de hacer su director no fue respetuoso”, declaró ante medios locales minutos más tarde.

PUBLICIDAD

"Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Y creo que no es justo, porque estoy aquí y hago todo bien, no me meto con nadie, solo trato de ser amable”, explicó.

“Él simplemente me atacó y me dijo que me callara y muchas cosas. Creo que el mundo necesita ver esto, porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestros chicos y nadie puede silenciar nuestra voz, nadie me hará eso a mí. No tengo ningún problema con ninguno de ustedes, tiene mi respeto y amo su país, pero la forma en que me trata sin ninguna razón, solo porque tiene problemas, eso no está bien”, sentenció antes de retirarse.

Relacionados:
Miss UniversoEscándalosPolémicaFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX