Cruz Martínez Ex de Alicia Villarreal sugiere que la cantante estaría detrás de filtraciones sobre el conflicto con su hija El líder de los Kumbia Kings sugirió que su exesposa estaría detrás de la polémica que ahora envuelve a Melenie Carmona. “Dos personas sabían que no se seguían. La niña y la mamá, ¿y quién fue que publicó primero?”, preguntó.



Cruz Martínez reaccionó al conflicto entre Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona, quien hace días hizo público que se encuentra distanciada de su madre a raíz de su noviazgo con Cibad Hernández.

El líder de los Kumbia Kings no solo respaldó públicamente la postura de Melenie Carmona sino que también sugirió que la cantante estaría detrás de filtraciones sobre el conflicto entre ellas.

“La gente inteligente sabe que las plataformas son muy simples. Hay nomás dos personas que sabían que no se seguían ellas mismas. Usa el cerebro, dos personas sabían que no se seguían. La niña y la mamá, ¿y quién fue que publicó primero? La mamá”, declaró ante las cámaras de ‘Despierta América’

Asimismo, aseguró que “es muy válido” la manera en cómo reaccionó la hija de Alicia Villarreal luego de los múltiples ataques que recibió. Incluso, dejó entre ver que se mantiene en contacto con la joven, a quien habría sugerido no dar replica ante constantes críticas.

“Su mamá mencionó su nombre primero… Yo le mandé mensaje (…) y le dije: ‘¿Sabes qué? No caes, no entres en conflictos’ (…) Es muy válido, ¿no? Uno se cansa y quiere aclarar las cosas. Yo creo que todo lo que fue es eso, declarar las cosas, y ha guardado muchas cosas. Ella lo dijo bien claro. Habló con sus hermanos. Y si ella sabe que algo, no va a estar de acuerdo como con sus hermanos, pues ella va a estar con sus hermanos. ¿Eso qué te dice?, los tres”, dijo.

Por último, Cruz Martínez lamentó el supuesto “poder” que Alicia Villarreal tendría ante los medios, pero también celebró que “la verdad” comenzara a salir a la luz.

“Cuando empiezan a inventar las cosas es cuando uno tiene que decir: ‘Ya para, así no son las cosas.’ Es difícil cuando una persona puede decir algo y tiene ese alcance de decir cosas, y todo el mundo le puede creer al principio", señaló.