Fátima Bosch denuncia insultos del director de Miss Universe Tailandia: “Eres una cabeza hueca”

Video Hija de Lili Estefan tiene importante misión al llegar a Tailandia antes de Miss Universe: esto hace

Fátima Bosch denunció insultos de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, luego de que éste la llamara “tonta” y “cabeza hueca” durante un evento.

El tenso momento comenzó luego de que el director del certamen de belleza en Tailandia acusara a la representante de México de no publicar contenido sobre el país anfitrión.

“Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia... ¿es cierto?”, le preguntó Nawat frente a las cámaras.

“No entendí... ¿me está preguntando si puedo publicar sobre...?”, intentó responder ella, sin embargo, el empresario la interrumpió e insistió en que tenía “reportes del personal” de que ella no estaba prestando “atención” ni posteando nada acerca del certamen en la ciudad.

“No es así. Creo que hay un malentendido”, se excusó Fátima, a lo que Nawat nuevamente la interrumpió: “Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no? ¿Sí o no?”.

“Sí, por supuesto, sí”, dijo ella en el mismo instante en que el director de Miss Universe Tailandia comenzó a lanzar fuertes comentarios sobre el director nacional de México, a quien acusó de haber sido “expulsado del país”.

“Es un cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”, expresó él.

“ Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema...”, a lo que Nawat respondió: “Sí tienes voz, pero debes respetar”.

“Sí, pero usted no me está respetando como mujer”, recalcó ella y el empresario reaccionó llamando a seguridad.

Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, alegó Bosch y enseguida salió de la sala.

Miss México Fátima Bosch rompe el silencio

A su salida de la sala donde se desató el tenso momento con el director de Miss Universe Tailanda, Fátima Bosch, en compañía de Miss Irak, se encontró con varios medios de comunicación ante los que denunció públicamente a Nawat Itsaragrisil.

“Quiero decirles algo a todos ustedes. Saben que como país tienen todo mi respeto, realmente amo Tailandia, los respeto a todos y creo que son personas increíbles, pero lo que acaba de hacer su director no fue respetuoso”, declaró.

"Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Y creo que no es justo, porque estoy aquí y hago todo bien, no me meto con nadie, solo trato de ser amable”, explicó.