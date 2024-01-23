¿Anuel planea "quitarle" su hija a Yailin tras escándalo con Tekashi? Estos serían sus planes

Video Yailin 'saca las garras' contra quienes la acusan de ser mala madre: hasta Anuel acabó 'salpicado'

Hace unos días atrás se desató una polémica en redes sociales luego de que algunos fans, 'influencers' y 'youtubers' alzaron la voz pidiendo a Anuel que le "quite" su hija a Yailin tras el escándalo por el que atraviesa con Tekashi.

"¿Debe Anuel quitarle a Cattleya a Yailin?", se cuestionó en una publicación en Instagram que se hizo desde la cuenta Dualky Music Rd el pasado 15 de enero y a la que el cantante boricua reaccionó dando 'me gusta'.

Ahora se dan a conocer nuevos detalles de lo que presuntamente Anuel pretende sobre la custodia de su hija Cattleya.

Anuel buscaría quedarse con la custodia de la hija que tiene con Yailin

El pasado 19 de enero se afirmó en 'En casa con Telemundo' que supuestamente Anuel "está considerando seriamente pelear la custodia legal" de Cattleya, quien en marzo próximo cumplirá un año de vida.

En la emisión se citaron a "fuentes cercanas" quienes alegaron que " esta decisión se precipitó luego de que Yalin retirara a Cattleya del cuidado de su abuelita (Wanda Díaz) a raíz de la denuncia de Tekashi 6ix9ine".

"Al parecer, Anuel está más que decidido a tomar medidas legales para asegurar el bienestar de su hijita", se aseguró a través de las personas consultadas.

El puertorriqueño no salió de manera inmediata a desmentir o confirmar lo dicho en el show.

En redes sociales, Wanda Díaz, madre de Yailin, acusó a la cantante de "quitarle" a la menor: "Me quitó la niña a donde todo mundo sabe que soy yo que la cuido y siempre siempre he cuidado de ella desde el día cero", escribió la mujer.

Wanda Díaz, mamá de Yailin, acusó a su hija de "quitarle" a Cattleya. Imagen Wanda Díaz/Instagram



El 16 de enero, Yailin apareció visiblemente molesta en redes sociales y dio respuesta a quienes han dicho que su hija "estaría mejor" con Anuel.

"'Emma' (Anuel) ni sabe cuánto calza su hija para estar diciendo que está mejor con él. Que venga y la busque entonces, porque cuando yo estuve sola y tuve mi amenaza de aborto, no vi a nadie, ni él mismo apareció", acusó.

"No está mejor (Cattleya) con nadie, fui yo quien la parí", insistió.

El escándalo de Tekashi y Yailin

Los supuestos planes de Anuel para quedarse con la custodia de Cattleya se suscitan en medio de la convulsa relación amorosa que su exesposa sostiene con Tekashi en la que ambos se han acusado de presunta violencia doméstica.

El pasado 17 de enero, el rapero de origen mexicano fue arrestado de nueva cuenta en República Dominicana acusado de presunta "violencia de género" en contra de Yailin y su madre.

Según la prensa dominicana, la denuncia la interpuso la mamá de la artista desde finales de diciembre pasado y acusó que el cantante intentó "ahorcar" y "lanzar de un segundo piso" a la rapera.

Actualmente, el cantante está arrestado en el país caribeño y será hasta este próximo jueves 25 de enero cuando un juez decidirá su situación jurídica.

Yailin inició una relación con Tekashi luego de que Anuel confirmó que estaba separado de ella en febrero de 2023. Semanas después se confirmó que habían iniciado un proceso de divorcio luego de haberse casado en junio de 2022.

Anuel también es padre de Pablo y Gianella, a quienes tuvo en relaciones distintas.