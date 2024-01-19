Cámaras en los pañales, GPS en el auto: las acusaciones de la mamá de Yailin contra Tekashi (una a una)

Video Madre de Yailin detalla la golpiza en la que Tekashi le habría roto un diente a su hija

Tekashi 6ix9ine se encuentra arrestado en República Dominicana desde la tarde del miércoles 16 de enero, debido a la denuncia por violencia de género que interpuso Wanda Díaz por presuntamente agredirla a ella y a su hija.

Yailin La Más Viral negó ante las autoridades que el rapero la hubiera violentado y aseveró que la querella interpuesta por su madre se debe a una "represalia" por el arresto que ella vivió en Miami en diciembre pasado, luego de que Daniel Hernández, nombre real de 6ix9ine, llamara al 911 porque ella lo golpeó.

El 17 de enero Wanda Díaz confirmó en el programa 'Alofoke Radio Show' que había interpuesto acciones legales en contra del rapero y narró el episodio de violencia que habría vivido.

"Una vez ellos estaban discutiendo, él me empujó porque me metí porque golpeó a mi hija y me tiró en el piso, los de seguridad no hicieron nada", relató. "Yo le dije que no golpeara a mi hija y él siguió, yo me metí y me dio durísimo también a mí", dijo.

¿De qué acusa la mamá de Yailin a Tekashi?

En la denuncia que Wanda Díaz interpuso el 15 de diciembre de 2023 detalla las supuestas agresiones físicas y verbales que Tekashi cometió en contra de Yailin.

"En diciembre el rapero fue a su apartamento y maltrató y ofendió a su hija, por lo que ella trató de interceder y ahí resultó ella también maltratada", narró el 18 de enero la periodista Tanya Charry en El Gordo y La Flaca respecto a lo que se específica en la demanda.

En una de las presuntas peleas él "l e rompió uno de sus dientes y la pateó encima de la ceja derecha. En una ocasión la chocó con el carro y luego de manera irónica él fue al hospital a tomarse fotos con ella".

El 13 de diciembre se viralizaron fotografías en donde Yailin está postrada en una cama de hospital y 6ix9ine posa a su lado.

Yailin en el hospital. Imagen De Último Minuto/Instagram

La denuncia también señala que " Tekashi ha golpeado a Yailin a tal nivel que le ha dejado los ojos con bolsas de sangre, casi negros, y que ella por video llamaba a su madre y le decía: 'Mira cómo me tiene, no me quiere dar mi pasaporte'", narra la colabora de El Gordo y La Flaca.

Otro de los supuestos episodios de violencia que Yailin vivió fue en Punta Cana, donde el rapero la habría intentado ahorcar y lanzar de un segundo piso, situación en la que el equipo de seguridad del cantante no habría intervenido.

Tekashi querría tener controlada a Yailin

De acuerdo con las acusaciones de Wanda Díaz, Daniel Hernández tendría una gran obsesión por la dominicana, por lo que habría colocado cámaras de manera oculta al lado de los pañales de Cattleya "para mantenerla vigilada todo el tiempo".

Además, le habría puesto GPS a su camioneta para conocer sus movimientos y supuestamente le revisaba constantemente el celular para ver con quién hablaba.

Entre los presuntos insultos que el intérprete de 'Gooba' le dijo Yailin se encuentran "cerda", "no vales nada" y "eres una basura".

La violencia que Tekashi presuntamente ejerció en contra de La Más Viral ha sucedido en ciudades de República Dominicana como La Romana, Punta Cana, La Vega, Santo Domingo, así como también en Miami, Florida.