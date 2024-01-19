Solicitan un año de prisión preventiva para Tekashi: Yailin quiere testificar a su favor

Video Tekashi amaneció tras las rejas: la mamá de Yailin fue quien lo denunció

El Ministerio Público del Distrito Nacional de República Dominicana solicitó la tarde de este 19 de enero un año de prisión preventiva para Tekashi 6ix9ne, quien fue arrestado el miércoles 17 por una denuncia de violencia de género interpuesta por Wanda Díaz, la madre de Yailin La Más Viral.

De acuerdo con la información del portal De último Minuto, el MP "depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra Daniel Hernández", el nombre real del rapero.

PUBLICIDAD

Yailin declarará a favor de Tekashi

El abogado Waldo Paulino, representante del rapero, afirmó que la dominicana desea aclarar la situación ante las autoridades y pidió estar presente en la corte.

"A petición de ella quiere estar en la solicitud de medida de coerción para aclarar los hechos, porque la víctima supuestamente es Yailin y ella dice que nunca ha sido agredida por 6ix9ine y esa es la realidad", dijo a la prensa la tarde de este 19 de enero, reportó De Último Minuto.

Tekashi llevará un proceso legal a pesar de que Yailin lo defiende

Aunque Yailin negó las presuntas agresiones en su contra y pretende declarar a favor del rapero, Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, explicó que el delito por el que se le acusa al rapero se persigue de oficio en el país, por lo cual el caso continuará.

"La violencia hacia las mujeres en la República Dominicana es un fenómeno criminal que el Ministerio Público lo persigue al nivel del país constantemente 24/7, este delito tiene como consecuencia la persecución penal por parte del Ministerio Público, pero también la procura de una sanción oportuna para el infractor", explicó a la prensa la tarde de este 19 de enero.

Además, informó que los videos en los que Yailin denuncia las agresiones de Tekashi podrían servir como prueba en el caso.

"El Ministerio Público que trabaja en este caso va a utilizar cualquier método prueba que la normativa procesal penal establezca para demostrar de manera objetiva la verdad. No importa que la víctima en materia de violencia machista desista, el Ministerio Público tiene la obligatoriedad de continuar con el caso y de proteger a las mujeres víctimas", sentenció en la entrevista.