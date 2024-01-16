Yailin arremete contra quienes dicen que su hija Cattleya estaría mejor con su papá Anuel AA

Video Yailin explota contra Anuel y quienes juzgan su papel de madre

Yailin La Más Viral respondió a los ‘youtubers’ y fanáticos que pusieron en duda su capacidad como madre y aseveraron que la pequeña Cattleya estaría mejor al cuidado de su papá, Anuel AA.

Fue la tarde de este 15 de enero cuando Amelia Alcantara, Moises Salce, Ana Carolina Castillo y Abraham Deschamps criticaron en su programa ‘Fogaraté Radio’ a la cantante, por supuestamente llevar a su hija a la fiesta en la que estuvo con Tekashi 6ix9ine el fin de semana.

“Voy a decir por qué no está bien: donde hay coro, bebedera, hookah, música y bullo, la niña chiquita no debe de estar. En cualquier descuido, tú no sabes lo que le pueda pasar”, sentenció Alcantara.

Salce asimismo se refirió a las presuntas acusaciones de la madre de la ‘influencer’, Wanda Díaz, quien habría asegurado que la alejaron de su nieta porque no quiso retirar su denuncia por violencia doméstica en contra del rapero.

“No hagas con tu mamá lo que tú has querido hacer con Anuel: ponérsela difícil a la niña. No pienses en ti, piensa en ella”, dijo Amelia.

Yailin responde a los señalamientos

Ante las críticas que recibió, Yailin no se quedó callada y durante un ‘live’, este 16 de enero vía Instagram, compartió su sentir.

“A esta comunicadora, de todos estos cueros sucios, opinando (de) vidas ajenas, en hijo ajeno, hijos que están mejores que los de ella: vaya y (tenga un bebé)”, expresó.

“A mi hija la sueltan en banda. Mi hija está mejor que todo el mundo”, agregó, con un semblante visiblemente enojado.

En cuanto a su ex, Anuel AA, la intérprete de ‘Narcisista’ señaló: “‘Emma’ ni sabe cuánto calza su hija para estar diciendo que está mejor con él. Que venga y la busque entonces”.

“Porque cuando yo estuve sola y tuve mi amenaza de aborto, no vi a nadie, ni él mismo apareció. (…) No está mejor (Cattleya) con nadie, fui yo quien la parí”, recriminó.

Yailin La Más Viral expresó su pensar en un 'live'. Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

La artista dominicana aparentemente hizo hincapié en que su nena no reconocería al autodenominado ‘Dios del trap’, con el que la relación se acabó antes del nacimiento de su primogénita.

“Yo puedo ser loca y de todo, pero no ando mendigándole a nadie, ni por un ‘pamper’ (o) leche para mi hija”, indicó tajantemente.

“Los que están opinando que (ella) ‘está mejor con fulano’, díganle al pai’ (Anuel) que venga a buscarla, que ‘Cata’ lo que se puede (es) ponerse a llorar sin saber quién es”, advirtió.

La Más Viral aseveró que “él no mantiene ni a sus otros hijos”, por lo que tampoco lo haría con la suya. El puertorriqueño es padre también de Pablo y de Gianella.

Yailin La Más Viral se lanza contra “comunicadoras”

Además de sus fuertes palabras, Yailin recurrió a sus Historias de la red social para publicar una imagen con un escrito, en el que arremetió contra quienes la señalaron.

“A estas ‘comunicadoras’ prostitu… baratas, cabaret… de mala muerte que no saben qué hablar ni qué decir ya de mí: mi hija es mía, yo la parí, la tuve 9 meses en mi vientre sin nadie saber lo que yo pasé”, anotó.

“Ahora quieren estar de entrometidas. Las que me aconsejan: sucias. Ninguna tiene calidad moral para hablar de mí. Atiendan los suyos, que de la mía me encargo yo, que bien cuidada sí está”, finalizó.