Anuel por fin habla sobre su hija Cattleya: ¿se la quitará a Yailin tras escándalo con Tekashi?

Video Anuel dice que puede darle una mejor crianza a su hija Cattleya, ¿le quitará la custodia a Yailin?

Luego de semanas de silencio y especulaciones, Anuel AA por fin se pronunció sobre su hija Cattleya en medio del escándalo que protagoniza la madre de la menor, Yailin La Más Viral, junto con Tekashi 6ix9ine, su actual pareja sentimental.

La pareja de cantantes está inmersa en una convulsa situación que involucra acusaciones de supuesta violencia doméstica entre ambos e incluye recientes arrestos en Miami y República Dominicana por presuntas agresiones mutuas.

¿Qué dijo Anuel sobre la hija que tiene con Yailin?

Anuel no había hablado de manera directa ni tampoco había emitido una postura clara sobre la situación que estaría viviendo su hija Cattleya, quien en marzo próximo cumplirá un año de vida, al lado de Tekashi y Yailin.

Pero por fin el boricua dio a conocer lo que piensa hacer en medio de las especulaciones que afirman que buscaría quitarle la custodia de la menor a Yailin.

" Estamos en un proceso ahora de poder ver a la niña, compartir con ella y tenerla en mi vida", dijo a 'En casa con Telemundo' este martes 30 de enero.

"Y asegurarme que su entorno, su crecimiento y su crianza sea bajo un círculo bien saludable", advirtió.

"Gracias a Dios yo tuve un estilo de vida y mi vida me cambió y ahora tengo otro y puedo darle una crianza mucho mejor", afirmó.

"Esta situación es algo bien delicado", admitió, "yo tengo dos niñas, tengo un hijo y lo más importante para mí en el mundo es la crianza de mis hijos y poder educarlos correctamente como yo fui educado también".

¿Qué ha dicho Yailin respecto a que su hija viva con Anuel?

El pasado 16 de enero, Yailin apareció en un 'live' visiblemente molesta para contestar a algunos fans y 'youtubers' que habían dicho que Cattleya debía estar mejor con Anuel que con ella.

"Mi hija está mejor que todo el mundo", dijo la cantante, " 'Emma' (Anuel) ni sabe cuánto calza su hija para estar diciendo que está mejor con él. Que venga y la busque entonces".

"Porque cuando yo estuve sola y tuve mi amenaza de aborto, no vi a nadie, ni él mismo apareció", acusó.

"No está mejor (Cattleya) con nadie, fui yo quien la parí", insistió.

Anuel y Yailin se casaron por el civil en República Dominicana el 10 de junio de 2022. A finales de noviembre de ese año anunciaron que ella estaba embarazada.

El 13 de marzo de 2023 la dominicana y el puertorriqueño confirmaron el nacimiento de su hija Cattleya, aunque para ese entonces ya estaban separados y semanas después concretaron el divorcio.

Mamá de Yailin pretende la custodia de Cattleya

Wanda Díaz, la madre de Yailin, "prepara demanda para pedir la custodia de su nieta Cattleya", se informó en El Gordo y La Flaca este martes 30 de enero.

"La legislación dominicana autoriza a los abuelos, independientemente de que no sean los padres, a tener y poder solicitar una guarda cuando ellos puedan demostrar que ellos garantizan un mejor bienestar de ese menor", dijo Christian Evangelista, abogado de la mamá de Yailin.

Según el show de Univision, "la señora Wanda y su abogado pretenden demostrar que la niña está viviendo en un ambiente que no es adecuado para ella".

Wanda Díaz denunció a Tekashi ante las autoridades dominicanas a finales de diciembre pasado por presunta "violencia de género" contra ella y Yailin. Esto derivó en que el cantante fuera arrestado el 17 de enero de este año.

El pasado 25 de enero, la jueza Faustina Veloz, de la República Dominicana, le impuso a Tekashi una "garantía económica" de 30 mil pesos dominicanos (510 dólares) como medida de coerción. La autoridad dijo que "no encontró pruebas suficientes" para dictar prisión preventiva a 6ix9ine y quedó en libertad.

Antes, el 14 de diciembre, Yailin fue arrestada en Miami tras presuntas agresiones físicas contra Daniel Hernández, nombre real de Tekashi.