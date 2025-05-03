Anuel AA reacciona tajante a declaraciones de Karol G sobre su noviazgo "tóxico"

Video Reportera responde a Anuel tras acusar entrevista: “Me alegro que Karol G haya salido corriendo de ahí”

Karol G ha causado gran expectativa por el estreno de su documental 'Mañana Fue Bonito' y, en uno de los avances, habla sobre su relación con Anuel AA, la cual considera que fue "tóxica". El cantante fue cuestionado al respecto y dio contundente respuesta.

¿Qué dijo Karol G sobre su noviazgo con Anuel?

En el documental que se estrenará el 8 de mayo en Netflix, 'La Bichota' se sinceró sobre su noviazgo con el puertorriqueño, el cual terminó en 2021 después de casi 3 años juntos.

"En mi relación pasada, f ue muy tóxico salir de ahí. Muy difícil", confesó a la cámara.

"Yo me despertaba y yo sentía como que me iba a morir. Yo sentía que, como persona, no tenía un valor. No podía ver el éxito, no podía ver la grandeza. Yo sí sentía que no, como que era algo de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir", añadió.

"Era una 'fucki…' pesadilla. Fue un infierno", contó reflexionando sobre lo que vivió junto al boricua.

Anuel reacciona a declaraciones de Karol G

El 2 de mayo el locutor Alofoke se comunicó con él vía telefónica y lo cuestionó sobre las declaraciones de su expareja.

"Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada", dijo el intérprete de 'Razones' en la entrevista.

Anuel no quiso ahondar en el tema y fue tajante al respecto.

"Sí estuve con ella y duré todo ese tiempo, no tengo nada que decir. Una mujer hablando de un hombre es normal, pero un hombre hablando de una mujer, que le pongan las tet…", finalizó.

Karol G y Anuel AA se conocieron en 2018 tras colaborar en la canción 'Culpables' y confirmaron su relación en 2019. Durante su tiempo juntos, se comprometieron y grabaron varias colaboraciones. Sin embargo, la relación terminó en abril de 2021.