Anuel AA

Anuel enfrenta nueva calamidad: tribunal emite orden contra él por "rebeldía"

Anuel encara nuevos problemas legales en Puerto Rico luego de que el Tribunal Federal emitiera una orden contra él por una demanda millonaria.

Por:
Univision y EFE
El juez Pedro Delgado del Tribunal Federal de Puerto Rico emitió este martes 2 de enero una orden contra el artista puertorriqueño Anuel AA tras encontrar "rebeldía" por no responder a una demanda millonaria por presunto incumplimiento de contrato presentada por la agencia de publicidad Buena Vibra Group (BVG).

Lo que se sabe sobre la orden judicial contra Anuel

La compañía demandó en agosto del año pasado a Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del cantante urbano, y a su compañía Real Hasta la Muerte (RHLM) tras supuestamente no pagar varios trabajos promocionales relacionados con el lanzamiento de la producción discográfica 'Las Leyendas Nunca Mueren', según informaron medios locales.

La agencia reclama 1.8 millones de dólares que presuntamente corresponden a los gastos que realizaron en las diferentes campañas de promoción.

La empresa publicitaria alega que pagó a la compañía Ultimate Fighting Championsip (UFC) un total de 960 mil dólares para promocionar el álbum y por el momento aparentemente no han sido reembolsados a BVG.

"Además, a BVG también se le deben 10 mil dólares por ciertas imágenes solicitadas y aprobadas por Anuel para su exesposa, la artista conocida como Yailin la Más Viral", esgrime la demanda.

"A BVG también se le debe una cantidad no menor a 200 mil dólares como compensación por los servicios de agencia de publicidad que prestó a los demandados", se agrega.

Asimismo, el documento detalla que "a BVG se le debe por concepto de daños una cantidad no menor a 194 mil dólares por la pérdida de ganancias que ha sufrido al no tener la oportunidad de invertir en otros proyectos el dinero adeudado por los demandados".

BVG también precisó al tribunal los múltiples intentos fallidos de contactar personalmente a Anuel AA y su compañía para entregarles la demanda y el reclamo de cobro entre agosto y septiembre de 2023.

El pasado 26 de diciembre, el tribunal emitió una orden encontrando a Anuel en "rebeldía" por "fallar en aparecer y defenderse" ante este caso. El juez acogió la petición y la orden fue registrada por la secretaría del Tribunal Federal.

