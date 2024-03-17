Anuel está de luto ante muerte de un integrante de su familia: así lo da a conocer el cantante

Video Novia de Anuel le niega foto a una fan delante del cantante y desata polémica: video

Anuel atraviesa por un difícil y triste momento este fin de semana pues ha dado a conocer a horas de la noche de este sábado 16 de marzo la muerte de uno de los más queridos miembros de su familia.

¿Qué pasó con la familia de Anuel?

A través de sus redes sociales, el cantante dio a conocer el fallecimiento de su "abuelo de crianza", como se refirió a don Toño, quien además fungió como un padre para su madre, la señora Nilda Santiago.

Anuel AA, conocido por su sinceridad al hablar de asuntos personales, reveló que su abuelo fue una figura fundamental en su vida.

En una historia de su cuenta de Instagram escribió: " Que en paz descanses abuelo. Gracias por criar, amar, cuidar y proteger a mi mami con tu vida entera como si fuera tu sangre".

El cantante dijo que "aprendió" de él que "la sangre no necesariamente te hace pariente".

" El padre real toma la responsabilidad y está presente toda la vida cuidando y protegiendo a sus hijos, siendo su guía en la vida", expresó el boricua, quien es papá de tres hijos, todos de mujeres distintas.

"Que no importa cuánto crezcan, siempre vas a estar presente amándolos y cuidándolos como si fueran todavía tus bebés, no importa qué (edad tengan)", agregó.

Con este mensaje Anuel despidió a su "abuelo de crianza", don Toño, tras dar a conocer su muerte. Imagen Anuel AA/Instagram



Las imágenes que acompañaron su mensaje muestran al reguetonero junto a sus abuelos.

" Descansa en paz, guerrero. Que Dios te reciba en su paraíso celestial, en gloria. Te amo", concluyó.

Anuel no proporcionó de manera inmediata detalles adicionales sobre los acontecimientos relacionados con su "abuelo de crianza" ni sobre los arreglos funerarios.