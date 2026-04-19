Christian Nodal ¿Ángela Aguilar se divorcia? Pepe Aguilar habría reclamado a Nodal por dejarla en "ridículo" Una supuesta y "fuerte" discusión habrían protagonizado Pepe Aguilar y su yerno Christian Nodal ante la alegada separación del sonorense de Ángela Aguilar. El patriarca habría hecho duros reclamos al esposo de su hija.



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Video Nodal y Ángela Aguilar estarían separados: reportan que atraviesan crisis tras video de "Un Vals"

Revelan supuesta reacción de Pepe Aguilar

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El periodista Jorge Carbajal en su show digital 'En shock' de este 17 de abril, dijo que Pepe Aguilar y su yerno Christian Nodal habrían protagonizado una supuesta discusión en medio de lo que el joven de 27 años estaría atravesando con Ángela Aguilar.

"Hubo gritos, pleitos y mentadas", aseguró Carbajal, "hubo de todo".

"Pepe Aguilar ya habría entrado al quite para defender a su hija", insistió, " fue y le gritó a Nodal. Le dijo: 'No te pases con mi hija, la pusiste en ridículo frente a todo el mundo'".

Según el periodista, el reclamo fue a raíz de la polémica que se desató por la modelo que aparece en el video 'Un vals' y que se llama Dagna Mata.

Su inclusión desató no solo comparaciones físicas con Ángela Aguilar, sino también con Cazzu, la ex de Nodal.

"' Estamos tratando de limpiar su imagen (de Ángela) y vienes tú a hacer otro escándalo'", le habría dicho Pepe Aguilar a Nodal, según la información de Jorge Carbajal.

Él coincidió con las recientes versiones de una supuesta separación entre Nodal y Ángela y que de manera independiente han sido reportadas tanto por el periodista Gustavo Adolfo Infante como el portal de la revista People en Español.

"Fue tan fuerte todo, que el día de hoy, hermanitas, el día de hoy, Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados. Están separados", aseguró Carbajal.

¿Ángela y Nodal se divorcian?

People en Español, citando "una fuente" dio a conocer este 18 de abril que "es verdad" que la pareja atraviesa una "crisis".

Ante las dudas de si Ángela Aguilar se divorcia o si se trataría de una separación definitiva, la persona consultada dijo que no "cree que eso suceda" porque la hija de Pepe Aguilar "no perderá su matrimonio".

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Ni Nodal ni su esposa, con quien está casado al civil desde julio de 2024, salieron de manera inmediata a desmentir o confirmar los dichos que han circulado este fin de semana.

Además del escándalo que se suscitó por el video de 'Un vals', otras versiones aseguran que la situación que atravesaría la pareja se debería a una supuesta infidelidad por parte de él con una mujer dominicana, según Javier Cerani.

Mientras tanto, Pepe Aguilar tuvo una aparición pública este sábado 18 de abril al ser invitado a un evento de charrería en la Ciudad de México, sin embargo, no se pronunció respecto a lo que estaría ocurriendo con su hija y marido.