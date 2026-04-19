Christian Nodal

¿Ángela Aguilar se divorcia? Pepe Aguilar habría reclamado a Nodal por dejarla en "ridículo"

Una supuesta y "fuerte" discusión habrían protagonizado Pepe Aguilar y su yerno Christian Nodal ante la alegada separación del sonorense de Ángela Aguilar. El patriarca habría hecho duros reclamos al esposo de su hija.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
add
Síguenos en Google
Video Nodal y Ángela Aguilar estarían separados: reportan que atraviesan crisis tras video de "Un Vals"

Pepe Aguilar habría reaccionado con fuertes reclamos a Christian Nodal tras el escándalo que desató el video 'Un vals', la nueva canción del sonorense y que habría derivado en una alegada "crisis" y supuesta separación entre el cantautor y Ángela Aguilar.

Revelan supuesta reacción de Pepe Aguilar

PUBLICIDAD

El periodista Jorge Carbajal en su show digital 'En shock' de este 17 de abril, dijo que Pepe Aguilar y su yerno Christian Nodal habrían protagonizado una supuesta discusión en medio de lo que el joven de 27 años estaría atravesando con Ángela Aguilar.

"Hubo gritos, pleitos y mentadas", aseguró Carbajal, "hubo de todo".

"Pepe Aguilar ya habría entrado al quite para defender a su hija", insistió, " fue y le gritó a Nodal. Le dijo: 'No te pases con mi hija, la pusiste en ridículo frente a todo el mundo'".

Más sobre Christian Nodal

Nodal y Ángela Aguilar "es verdad" que estarían en "crisis": nuevos detalles de supuesta separación
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar "es verdad" que estarían en "crisis": nuevos detalles de supuesta separación

Univision Famosos
Nodal y Ángela estarían separados: resurge información sobre el presunto millonario contrato prenupcial
2 mins

Nodal y Ángela estarían separados: resurge información sobre el presunto millonario contrato prenupcial

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar estarían separados tras polémica con video ‘Un Vals’, reportan
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar estarían separados tras polémica con video ‘Un Vals’, reportan

Univision Famosos
Modelo del video de Nodal inicia “proceso legal” tras acusar presuntas presiones del equipo del cantante
2 mins

Modelo del video de Nodal inicia “proceso legal” tras acusar presuntas presiones del equipo del cantante

Univision Famosos
Leonardo Aguilar se deja ver muy feliz junto a su novia en medio de la polémica familiar
1 mins

Leonardo Aguilar se deja ver muy feliz junto a su novia en medio de la polémica familiar

Univision Famosos
Los Aguilar rompen el silencio tras polémica con modelo del video de Nodal que involucra a Ángela
2 mins

Los Aguilar rompen el silencio tras polémica con modelo del video de Nodal que involucra a Ángela

Univision Famosos
Papás de Nodal estarían apoyando económicamente a Cazzu: Cristy le tendría “mucho cariño y la respalda”
1 mins

Papás de Nodal estarían apoyando económicamente a Cazzu: Cristy le tendría “mucho cariño y la respalda”

Univision Famosos
Ángela Aguilar estaría “que revienta” por video de Nodal: modelo que dicen es parecida a Cazzu habla
2 mins

Ángela Aguilar estaría “que revienta” por video de Nodal: modelo que dicen es parecida a Cazzu habla

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar: papá del cantante habría autorizado video donde sale modelo que dicen es parecida a Cazzu
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar: papá del cantante habría autorizado video donde sale modelo que dicen es parecida a Cazzu

Univision Famosos
Nodal afirma que a Ángela Aguilar “le ha ido muy mal” por entregarle “todo”: “Conmigo hasta la muerte”
2 mins

Nodal afirma que a Ángela Aguilar “le ha ido muy mal” por entregarle “todo”: “Conmigo hasta la muerte”

Univision Famosos

Según el periodista, el reclamo fue a raíz de la polémica que se desató por la modelo que aparece en el video 'Un vals' y que se llama Dagna Mata.

Su inclusión desató no solo comparaciones físicas con Ángela Aguilar, sino también con Cazzu, la ex de Nodal.

"' Estamos tratando de limpiar su imagen (de Ángela) y vienes tú a hacer otro escándalo'", le habría dicho Pepe Aguilar a Nodal, según la información de Jorge Carbajal.

Él coincidió con las recientes versiones de una supuesta separación entre Nodal y Ángela y que de manera independiente han sido reportadas tanto por el periodista Gustavo Adolfo Infante como el portal de la revista People en Español.

"Fue tan fuerte todo, que el día de hoy, hermanitas, el día de hoy, Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados. Están separados", aseguró Carbajal.

¿Ángela y Nodal se divorcian?

People en Español, citando "una fuente" dio a conocer este 18 de abril que "es verdad" que la pareja atraviesa una "crisis".

Ante las dudas de si Ángela Aguilar se divorcia o si se trataría de una separación definitiva, la persona consultada dijo que no "cree que eso suceda" porque la hija de Pepe Aguilar "no perderá su matrimonio".

PUBLICIDAD

Ni Nodal ni su esposa, con quien está casado al civil desde julio de 2024, salieron de manera inmediata a desmentir o confirmar los dichos que han circulado este fin de semana.

Además del escándalo que se suscitó por el video de 'Un vals', otras versiones aseguran que la situación que atravesaría la pareja se debería a una supuesta infidelidad por parte de él con una mujer dominicana, según Javier Cerani.

Mientras tanto, Pepe Aguilar tuvo una aparición pública este sábado 18 de abril al ser invitado a un evento de charrería en la Ciudad de México, sin embargo, no se pronunció respecto a lo que estaría ocurriendo con su hija y marido.

Video ¿Ángela Aguilar está molesta ante polémica por nuevo video de Nodal? Revelan supuesta reacción
Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarPepe AguilarSeparacionesParejas de famososPapás famososConflictos FamiliaresEscándalos de famososEscándalo de CelebridadesPolémicas de famososFamiliaFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
El roomie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX