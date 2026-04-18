Christian Nodal

Nodal y Ángela estarían separados: resurge información sobre el presunto millonario contrato prenupcial

Tras darse a conocer que, presuntamente, Nodal y Ángela Aguilar estarían separados, resurge información de 2024 sobre el supuesto contrato prenupcial que Pepe Aguilar le habría hecho firmar a Christian para proteger a su hija.

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Por:Univision
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Video Este es el supuesto contrato prenupcial que Pepe Aguilar habría “hecho” para Nodal ante boda con Ángela

Nodal y Ángela Aguilar estarían separados tras la polémica suscitada por la modelo que aparece en el nuevo video musical del cantante, “Un Vals”, por el presunto parecido que hay entre ella con Cazzu.

Ante la nueva polémica, resurge la información del supuesto millonario contrato prenupcial que Pepe Aguilar habría hecho que Christian firmara para proteger a su hija.

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El presunto contrato prenupcial de Nodal y Ángela Aguilar

El 29 de julio de 2024, el presentador Michelle Rubalcava dijo en su canal de YouTube que Pepe Aguilar habría hecho que su yerno firmara un cuantioso contrato prenupcial para proteger a su hija.

“Ya andan sacando que don Pepe Aguilar hizo un contrato prenupcial asegurando que a su hija no la dejaran en vergüenza, sabiendo lo pit… suelto que es el otro. Dicho contrato le exige a Nodal permanecer junto a Ángela sin haberle sido infiel”.

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Según la información, si el intérprete de “Un Vals” le es infiel a su esposa tendría una sanción económica.

“Al comprobarse una infidelidad por parte de Nodal, este deberá pagar la cuantiosa suma de 12 millones de dólares”, dijo Rubalcava. Además del dinero, presuntamente Christian tendría que darle “el divorcio inmediato”.

Según el periodista, Pepe Aguilar estaba “cuidando no solamente la economía de su hija, y la carrera, sino también su reputación".

Ángela Aguilar y Nodal estarían “separados”

El 17 de abril de 2026, el periodista Gustavo Adolfo Infante dijo en ‘De Primera Mano’ que “sus fuentes” le informaron que “están separados”.

“Yo espero que puedan saltar este problema por ellos. En el casado, casa quiere, y no es posible que un artista del tamaño de Christian Nodal, que está teniendo problemas con su papá, con su mamá, con la disquera, siga ahí”, mencionó.

Aunque se cree que el presunto alejamiento sería por la polémica que ha generado Dagna Mata, la modelo que protagoniza el reciente video musical de Nodal, “Un Vals”, por su supuesto parecido con Cazzu, también surgieron rumores de que el cantante le habría sido infiel a Ángela con una mujer dominicana, según declaró Javier Ceriani.

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Pepe Aguilar habla de supuesto contrato prenupcial

En junio de 2025, en entrevista exclusiva con Despierta América, Pepe Aguilar habló del supuesto acuerdo millonario.

“Si algo no tiene ese muchacho [Nodal] es ser tonto, entonces, ¿cómo me va a firmar, por el amor de Dios?”, declaró en la charla con Alan Tacher.

Incluso, bromeó con el tema: “Hubiera estado bueno eso fíjate, los hacía que tronaran (…) Si hubiera [él] firmado [por] 12 millones de dólares, oye, sí valdría la pena ponerle ahí un cuatro, ¿no?”, añadió.

El intérprete de ‘Por mujeres como tú’ recalcó que ni su hija ni su yerno hubieran estado dispuestos a aceptar tal situación.

“¿Tú crees que vamos a interferir a ese nivel? Se me hace ridículo. Ni yo dejaría que ellos, ni nadie en la vida, me dijera qué hacer con mi vida ni yo pretendo decirle a nadie qué haga con la de ellos”, sentenció.

Hasta el momento ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han dado declaraciones sobre su supuesta separación.

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