Christian Nodal Nodal y Ángela Aguilar "es verdad" que estarían en "crisis": nuevos detalles de supuesta separación Nueva información surge en torno a la supuesta separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes este 2026 cumplirán dos años de casados por la vía civil, sin embargo, entre algunos hay preocupación y dudas alrededor de los jóvenes.



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Video Nodal y Ángela Aguilar estarían separados: reportan que atraviesan crisis tras video de "Un Vals"

Ahora es el portal de la revista People en Español el que reporta este fin de semana nuevos y supuestos alarmantes aspectos que estarían ocurriendo entre Nodal y la hija de Pepe Aguilar.

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¿Se confirma separación de Nodal y Ángela?

Este sábado 18 de abril, People en Español citó a "una fuente" que dijo que aparentemente "es verdad" que Nodal y Ángela Aguilar estarían atravesando una "crisis".

"Sin aseverar que la razón sea la publicación del polémico video", aclaró el medio haciendo referencia a 'Un vals', que ha puesto de nuevo en el ojo del huracán a la joven pareja.

"La misma fuente indicó que quien habría salido de la casa fue Ángela", se aseveró. Los artistas residen en Texas, EEUU.

"Algo pasó", insistió la persona consultada, sin que se revelaran las posibles causas.

Ni Nodal ni Ángela Aguilar salieron en sus redes sociales de manera inmediata a confirmar o desmentir la información de People en Español.

La pareja planeaba casarse en mayo próximo, pero su boda religiosa quedó pospuesta según confirmó Nodal hace una semana en una entrevista en República Dominicana.

Alegó que el ambiente de inseguridad que se vive en Zacatecas, donde sería la caremonia, fue el motivo para que sus planes se hayan pospuesto.

¿Qué ocurre entre Nodal y Ángela Aguilar?

El primero en reportar la supuesta separación de los jóvenes cantantes fue el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien el pasado viernes 17 de abril dijo en su show 'De primera mano' de Imagen Televisión que "sus fuentes" le informaron que "están separados".

"Yo espero que puedan saltar este problema por ellos. En el casado, casa quiere, y no es posible que un artista del tamaño de Christian Nodal, que está teniendo problemas con su papá, con su mamá, con la disquera, siga ahí", mencionó.

Una de las posibles y supuestas causas de la crisis sería el escándalo del video 'Un vals', del que Nodal pareció deslindarse horas después de iniciarse la controversia.

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Sin embargo, también hay rumores de que el cantante le habría sido infiel a la hija de Pepe Aguilar con una mujer dominicana, según declaró Javier Ceriani.

Nodal y Ángela Aguilar se casaron en México por la vía civil en julio de 2024, por lo que este año marcaría el segundo de ellos como matrimonio.