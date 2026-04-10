Christian Nodal Nodal estrena video ‘Un Vals’ y su modelo llama la atención porque aseguran se parece a Cazzu y Ángela Aguilar El lanzamiento del nuevo video de Nodal causó revuelo por el aparente parecido que su modelo tendría con Cazzu y Ángela Aguilar. Días antes, el cantante habría dejado entrever que ‘Un Vals’ estaría inspirado en su matrimonio con la hija de Pepe Aguilar.



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Video ¿Nodal quiere hacer un reality sobre su vida con Ángela Aguilar tras polémicas? Él responde

Christian Nodal lanzó su nuevo tema ‘Un Vals’ acompañado de su video musical, el cual ha llamado la atención porque la modelo que aparece en el material tendría parecido con Cazzu, madre de su hija Inti, y con su esposa, Ángela Aguilar.

En las imágenes, publicadas la tarde del 9 de abril, aparece el sonorense interpretando el tema en un primer plano, mientras que en el otro se encuentra una joven de cabello oscuro y corto, bailando con un caballero de sombrero vaquero y gafas oscuras, en medio de la nieve.

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Las imágenes tomaron relevancia porque, aparentemente, la modelo luce un corte de cabello muy similar al que ha caracterizado a Ángela Aguilar, pero también tatuajes visibles en el cuello y hasta un piercing en la nariz como lo llevaría Cazzu.

La modelo de ‘Un Vals’ también lleva accesorios cargados como anillos, pulseras y uñas largas, mientras que su outfit se complementa con un abrigo rojo, jeans desgastados y una camisa a rayas, además de unas botas.

Nodal estrenó 'Un Vals', una canción de corte romántico. Imagen Nodal / Instagram



Estos detalles han tomado relevancia en las mismas redes de Nodal, donde sus seguidores especulan sobre el parecido de la modelo con su exnovia, pero también con el de su esposa. Incluso, medios como ¡HOLA!, People en Español y TVyNovelas han replicado esta información.

De acuerdo con Christian Nodal, ‘Un Vals’ está inspirado en una historia de amor y, según ha dejado entrever, sugeriría una promesa de amor con fragmentos como: “Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa” y “Así quieras perderte voy contigo hasta el final”.

¿'Un Vals' está dedicada a Ángela Aguilar?

Días antes del estreno de 'Un Vals', Christian Nodal compartió un fragmento de la canción junto a una fotografía con Ángela Aguilar en la que ambos aparecen en medio del campo.

'Un Vals' estaría inspirada en su matrimonio con Ángela Aguilar. Imagen Nodal / Instagram