Christian Nodal

Nodal estrena video ‘Un Vals’ y su modelo llama la atención porque aseguran se parece a Cazzu y Ángela Aguilar

El lanzamiento del nuevo video de Nodal causó revuelo por el aparente parecido que su modelo tendría con Cazzu y Ángela Aguilar. Días antes, el cantante habría dejado entrever que ‘Un Vals’ estaría inspirado en su matrimonio con la hija de Pepe Aguilar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video ¿Nodal quiere hacer un reality sobre su vida con Ángela Aguilar tras polémicas? Él responde

Christian Nodal lanzó su nuevo tema ‘Un Vals’ acompañado de su video musical, el cual ha llamado la atención porque la modelo que aparece en el material tendría parecido con Cazzu, madre de su hija Inti, y con su esposa, Ángela Aguilar.

En las imágenes, publicadas la tarde del 9 de abril, aparece el sonorense interpretando el tema en un primer plano, mientras que en el otro se encuentra una joven de cabello oscuro y corto, bailando con un caballero de sombrero vaquero y gafas oscuras, en medio de la nieve.

PUBLICIDAD

Las imágenes tomaron relevancia porque, aparentemente, la modelo luce un corte de cabello muy similar al que ha caracterizado a Ángela Aguilar, pero también tatuajes visibles en el cuello y hasta un piercing en la nariz como lo llevaría Cazzu.

Más sobre Christian Nodal

¿Nodal hace promesa a Ángela Aguilar en nueva canción?: “Voy a darte el mundo cuando quieras libertad”
2 mins

¿Nodal hace promesa a Ángela Aguilar en nueva canción?: “Voy a darte el mundo cuando quieras libertad”

Univision Famosos
Nodal revela que Ángela Aguilar ha sido “la única” que no le ha pedido nada a cambio: “Me ha salvado”
2 mins

Nodal revela que Ángela Aguilar ha sido “la única” que no le ha pedido nada a cambio: “Me ha salvado”

Univision Famosos
Cazzu y Nodal: ella tendría nuevo triunfo ante su ex en medio de disputa legal por su hija Inti
2 mins

Cazzu y Nodal: ella tendría nuevo triunfo ante su ex en medio de disputa legal por su hija Inti

Univision Famosos
Ángela Aguilar muestra lo que sería su baño y queda al descubierto ¿una foto inédita con Nodal?
1 mins

Ángela Aguilar muestra lo que sería su baño y queda al descubierto ¿una foto inédita con Nodal?

Univision Famosos
Ángela Aguilar y Nodal se dejan ver muy enamorados en República Dominicana
1 mins

Ángela Aguilar y Nodal se dejan ver muy enamorados en República Dominicana

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar estarían buscando vender su boda religiosa en exorbitante cantidad: lo que se sabe
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar estarían buscando vender su boda religiosa en exorbitante cantidad: lo que se sabe

Univision Famosos
Pati Chapoy asegura que Nodal “sigue manteniendo” a su hija en medio de controversia con Cazzu
1 mins

Pati Chapoy asegura que Nodal “sigue manteniendo” a su hija en medio de controversia con Cazzu

Univision Famosos
¿Cazzu no deja que Nodal vea a su hija?: esta sería la razón por la que él no podría estar cerca de Inti
2 mins

¿Cazzu no deja que Nodal vea a su hija?: esta sería la razón por la que él no podría estar cerca de Inti

Univision Famosos
Nodal habla sobre rumores de que Pepe Aguilar querría ser su mánager: su suegro también reacciona
2 mins

Nodal habla sobre rumores de que Pepe Aguilar querría ser su mánager: su suegro también reacciona

Univision Famosos
Nodal revela lo que vivió en ataque armado cerca de su rancho: dice que Ángela “tenía mucho miedo”
2 mins

Nodal revela lo que vivió en ataque armado cerca de su rancho: dice que Ángela “tenía mucho miedo”

Univision Famosos

La modelo de ‘Un Vals’ también lleva accesorios cargados como anillos, pulseras y uñas largas, mientras que su outfit se complementa con un abrigo rojo, jeans desgastados y una camisa a rayas, además de unas botas.

Nodal estrenó 'Un Vals', una canción de corte romántico.
Nodal estrenó 'Un Vals', una canción de corte romántico.
Imagen Nodal / Instagram


Estos detalles han tomado relevancia en las mismas redes de Nodal, donde sus seguidores especulan sobre el parecido de la modelo con su exnovia, pero también con el de su esposa. Incluso, medios como ¡HOLA!, People en Español y TVyNovelas han replicado esta información.

De acuerdo con Christian Nodal, ‘Un Vals’ está inspirado en una historia de amor y, según ha dejado entrever, sugeriría una promesa de amor con fragmentos como: “Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa” y “Así quieras perderte voy contigo hasta el final”.

¿'Un Vals' está dedicada a Ángela Aguilar?

Días antes del estreno de 'Un Vals', Christian Nodal compartió un fragmento de la canción junto a una fotografía con Ángela Aguilar en la que ambos aparecen en medio del campo.

'Un Vals' estaría inspirada en su matrimonio con Ángela Aguilar.
'Un Vals' estaría inspirada en su matrimonio con Ángela Aguilar.
Imagen Nodal / Instagram


Aunque el intérprete, de 27 años, no dio más pistas sobre su nueva canción aquella ocasión, su publicación habría dejado entrever que ‘Un Vals’ estaría inspirado en su esposa y en su matrimonio.

Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarmusicaPolémicaCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
LALOLA
Gratis
El candidato honesto
Tráiler: ¿Quieres ser...mi novia?
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX