Christian Nodal Ángela Aguilar y Nodal celebran aniversario de su boda espiritual: él le habría dado lujoso regalo La pareja celebró el aniversario de su boda espiritual en Roma de una manera muy especial el 29 de mayo. Christian Nodal habría sorprendido a Ángela Aguilar con un lujoso anillo de diamante rosa.



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Ángela Aguilar y Christian Nodal celebraron el segundo aniversario de su boda espiritual en Roma el pasado viernes 29 de mayo durante el concierto que el intérprete sonorense ofreció en La México, recinto ubicado en el sur-poniente de la Ciudad de México.

Aunque públicamente la pareja no hizo comentarios al respecto, ambos se mostraron muy cercanos antes, durante y después del show que ofreció Nodal en la Ciudad de México.

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Incluso, la cantante subió a cantar con él su exitoso tema ‘Dime cómo quieres’, el cual, según reportes del periodista Alex Rodríguez, Christian Nodal fue quien “insistentemente le pidió” a su esposa “cantar con él en ese día tan especial”.

Nodal y Ángela presumen su amor en público. Imagen ¡Siéntese Quien Pueda! / TelevisaUnivision

El lujoso anillo de diamante rosa que Nodal le habría dado

Con motivo de su segundo aniversario, Christian Nodal le habría obsequiado a Ángela Aguilar un lujoso anillo que estaría formado por un diamante rosa. Según reportes del presentador de ¡Siéntese Quien Pueda!, la joya la habría recibido la intérprete de 22 años tan solo unas horas antes de que su esposo saliera a cantar.

“Me contaron fuentes cercanas que el anillo que luce Ángela en la mano parece ser un regalo de aniversario que horas antes le hizo Christian Nodal y es que era la víspera de su segundo aniversario de la boda simbólica en Roma”, dijo este lunes 1 de junio en el show de Univison.

Este sería el anillo que Nodal le habría obsequiado a Ángela por su aniversario. Imagen ¡Siéntese Quien Pueda! / TelevisaUnivision



Sobre cómo habría reaccionado Ángela Aguilar ante el detalle de aniversario que Nodal habría tenido con ella, Alex Rodríguez ventiló que estaba “emocionada, enseñándole a todo el mundo la piedra”.

“La gente de alrededor me decía que Ángela, ese día, estaba especialmente contenta, emocionada, enseñándole a todo el mundo la piedra… al parecer como oro rosa. Es un anillo que le regló horas antes Christian Nodal por su segundo aniversario de esa boda simbólica. Así que prácticamente lo estaba estrenando en ese momento”, sentenció.

Ángela Aguilar posando con el supuesto anillo que le dio Nodal. Imagen ¡Siéntese Quien Pueda! / TelevisaUnivision

Su boda en Roma

La primera vez que Christian Nodal habló de su boda espiritual en Roma con Ángela Aguilar fue el 13 de agosto duranta una entrevista con la periodista Adela Micha. De acuerdo con el cantante, la decisión fue espontánea.

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“El 29 de mayo, mi corazón lo siente (…) Llegamos a Roma… (…) Se dio todo, se dio todo. Entonces, que llamo al joyero, que llamo a un amigo… Nunca fue planeado (…) Todavía cuando fui a hablar con mi suegro el 22 (de mayo), fue para hablar y salir… Yo le iba a pedir que fuera mi novia, nunca le conté al suegro de que ‘me la voy a llevar’, no existía eso… Roma fue, literalmente, terminar el concierto en Ensenada”, dijo.