Christian Nodal

Nodal confiesa quién es el cantante que lo ayuda en dificultades: "Siempre que estoy mal le hablo"

Christian Nodal abrió un lado más personal del que casi no había hablado y reveló quién es el famoso hombre que lo acompaña en los momentos más difíciles de su vida.

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Christian Nodal habló sobre lo importante que es para él la presencia en su vida de un famoso cantante y confesó que es a él a quien llama "siempre que estoy mal".

¿De quién se trata?

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Nodal revela quién es el cantante que lo ayuda

El sonorense no dudó en expresar el profundo respeto y cariño que siente por Marc Anthony, con quien guarda una amistad desde hace varios años y la cual no es ningún secreto.

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Su cercanía es tal que el salsero incluso tuvo un papel especial como padrino en la boda del cantante con Ángela Aguilar, dejando claro el fuerte vínculo que los une.

En una entrevista para el podcast de Javier Paniagua él le preguntó: "¿Qué has aprendido de Marc Anthony?".

"Yo a él lo veo como mi hermano mayor", respondió Nodal de forma directa.

El cantante destacó que las conversaciones que comparte con el puertorriqueño siempre le dejan enseñanzas, tanto en lo personal como en lo profesional.

"Él ha atravesado por muchas cuestiones y desde el lado espiritual, desde el lado musical, siempre que nos sentamos a hablar, me llevo muchas cosas de él", explicó el esposo de Ángela Aguilar.

Incluso, entre risas, Nodal dejó claro cuánto valora sus consejos: "Tiene el corazón abierto para las personas que él ama y tiene muchos años de carrera... si voy a tomar consejo va a ser de este cab…".

Marc Anthony se ha convertido en un verdadero apoyo para el artista mexicano, especialmente en los momentos más complicados.

Nodal reveló que suele buscarlo cuando necesita orientación, refiriéndose a él de manera cercana como "compadrito".

"Siempre me ayuda, es un regulador en mi vida personal, siempre que estoy mal, que llego a estar mal, le hablo a él o le escribo: '¿Compadrito, cómo está para hablar?'", compartió.

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Para el intérprete, la energía de Marc Anthony es algo especial e imposible de ignorar.

"Porque me transmite muy buena energía… es una de esas almas que no sabes por qué, pero él entra a la habitación y ya te comparte esa energía entonces, sí lo veo como mi hermano mayor", concluyó.

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