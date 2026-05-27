Christian Nodal

Nodal sorprende con tatuaje 'blackout' en el brazo, ¿qué se borró?

En su reciente concierto, Christian Nodal dejó al descubierto que en la mayor parte de su brazo izquierdo tiene un tatuaje 'blackout'. ¿Se habrá borrado tatuajes de su historia con Belinda y Cazzu?

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Por:Ashbya Meré
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Video Nodal se hace nuevo tatuaje en el cuello ¿ahora qué se puso?

Christian Nodal sorprendió al dejar al descubierto que se hizo un aparente 'blackout' en su brazo izquierdo, así lo dejó ver el 22 de mayo en el concierto que ofreció en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales y algunos medios de comunicación, el cantante sonorense tiene el antebrazo y parte del brazo completamente negro.

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Con este nuevo diseño, el esposo de Ángela Aguilar tapó varios tatuajes, aunque se desconoce el significado de ellos o si alguno tenía que ver con amores del pasado como los que se hizo cuando estuvo enamorado de Belinda y Cazzu.

Nodal antes y después del 'blackout'.
Nodal antes y después del 'blackout'.
Imagen Nodal/Instagram

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Blackout' de Nodal se hizo en tres días

El presentador Alfredo Molina reportó en Instagram que el tatuador fue Javier Hernández, quien tiene su estudio en Zacatecas.

Incluso, Christian y Ángela ya se habían puesto en sus manos en enero de 2026, cuando se hicieron un tatuaje con él aprovechando que habían pasado las fechas decembrinas en el rancho.

En ese entonces, Javier Hernández compartió en redes que tuvo una buena experiencia al plasmar su talento en la piel de los cantantes.

Compartió que todo "fluyó muy natural" y lo "hicieron sentir muy cómodo": "Son personas sencillas, amables y muy respetuosas, lo que hizo que la experiencia fuera todavía mejor".

Así luce actualmente el brazo de Nodal.
Así luce actualmente el brazo de Nodal.
Imagen Vida, Música y Amol/Tiktok
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