Ángela Aguilar Nodal y Ángela Aguilar estarían separados tras polémica con video ‘Un Vals’, reportan La pareja se encontraría separada luego de la polémica que se generó alrededor del video ‘Un Vals’. El material tuvo opiniones divididas por el aparente parecido de su protagonista, la modelo Dagna Mata, con Cazzu.



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Video Director del nuevo video de Nodal le ofrece “disculpas” a Ángela Aguilar tras polémica con modelo

Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían separados tras la polémica que se generó alrededor del estreno del video ‘Un Vals’. El material tuvo opiniones divididas por el aparente parecido de su protagonista, la modelo Dagna Mata, con Cazzu, expareja del cantante.

Este viernes 17 de abril, el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó en su programa ‘De Primera Mano’ que, según “sus fuentes”, estarían “separados Christian Nodal y Ángela Aguilar”. Sin embargo, no reveló más detalles.

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“Yo espero que puedan saltar este problema por ellos. En el casado, casa quiere, y no es posible que un artista del tamaño de Christian Nodal, que está teniendo problemas con su papá, con su mamá, con la disquera, siga ahí”, mencionó.

Horas antes, el comunicador señaló en su cuenta de Instagram que el conflicto entre Ángela Aguilar y Nodal habría sido tan fuerte que él habría salido del domicilio familiar.

“Me cuentan, no lo puedo confirmar, pero me lo van corriendo de la casa”, dijo, pero tampoco dio detalles.

Ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal reaccionaron de manera inmediata a los rumores de su presunta separación.

¿Qué pasó con el video 'Un Vals' de Nodal?

El 9 de abril, Christian Nodal anunció con bombo y platillo el estreno de su canción y video musical ‘Un Vals’, un tema de corte romántico que, un día antes, había promocionado con un video en el que aparece tomado de la mano de su esposa.

Tras el estreno, el video musical dividió opiniones por el aparente parecido que la modelo Dagna Mata tendría con Cazzu, situación por la que un dos después, el director creativo, Juan Barbazán, ofreció disculpas a Ángela Aguilar y señaló que todo se había tratado de un “error”.

“El casting fue seleccionado por parte nuestra de la productora. Nosotros buscábamos actrices mexicanas en España y simplemente nos pasaron el perfil de Dagna, nos encajó y por eso la elegimos”, declaró el 11 de abril a ¡Siéntese Quien Pueda!

“La elección fue mía por parte de dirección y de la gente de producción que trabaja con nosotros. En ningún momento hubo una estrategia ni nada por el estilo. Fue una decisión mía y del otro director. No se lo pasamos Christian porque tampoco consideramos que fuera tan relevante. Fue algo que salió ahora una vez que se subió el video y que nos pilló totalmente por sorpresa”, agregó.

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La postura de Ángela Aguilar ante la polémica

Aunque días después la modelo Dagna Mata declaró a Jordi Martin en El Gordo y La Flaca que Ángela Aguilar estaría “muy mal”, el 15 de abril la familia Aguilar señaló, a través de un comunicado, que la esposa de Christian Nodal “ha permanecido enfocada en su trabajo y en los proyectos que actualmente desarrolla, manteniéndose al margen de especulaciones ajenas a su persona”.