Nodal y Ángela tendrían millonario acuerdo prenupcial: a él le saldría muy caro ser infiel

Video Este es el supuesto contrato prenupcial que Pepe Aguilar habría “hecho” para Nodal ante boda con Ángela

Christian Nodal y Ángela Aguilar presuntamente habrían firmado un millonario acuerdo prenupcial “hecho” por el papá de la artista, Pepe Aguilar.

Fue la tarde del pasado 24 de julio cuando los cantantes se casaron, a mes y medio de haber confirmado públicamente su noviazgo, en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México.

Desde entonces, ambos han compartido imágenes de la celebración, en la que contaron con la compañía de sus respectivos padres, familiares y de amigos, como Marc Anthony.

¿Nodal y Ángela Aguilar firmaron un acuerdo prenupcial?

A días de que Nodal y Ángela Aguilar se convirtieran en marido y mujer, el periodista Michelle Rubalcava afirmó que a ella supuestamente la habría amparado su padre ante una eventualidad.

“Ya andan sacando que don Pepe Aguilar hizo un contrato prenupcial asegurando que a su hija no la dejaran en vergüenza, sabiendo lo pit… suelto que es el otro”, dijo en su programa ‘El Mich TV’ este lunes 29 de julio.

El presentador difundió en la emisión una imagen, que contiene fotografías del compositor y del enlace matrimonial, con un texto, el cual leyó:

“Medios internacionales aseguran que Nodal fue obligado a casarse con Ángela bajo contrato firmado por su suegro, Pepe Aguilar”.

Al respecto de las supuestas cláusulas del acuerdo, él especificó: “Dicho contrato le exige a Nodal permanecer junto a Ángela sin haberle sido infiel”.

Según la información que Rubalcava compartió, si el intérprete de ‘Botella tras botella’ engaña a la llamada ‘Princesa del regional mexicano’, tendrá una sanción económica.

“De lo contrario, al comprobarse una infidelidad por parte de Nodal, este deberá pagar la cuantiosa suma de 12 millones de dólares”, enunció.

Además del dinero, presuntamente Christian tendría que darle “el divorcio inmediato” a Ángela en caso de traicionarla con otra persona.

Pepe Aguilar estaría “cuidando de su hija”

Michelle Rubalcava, por su parte y en cuanto al supuesto acuerdo nupcial, puntualizó que Pepe “es un hombre muy astuto”, por lo que estaría cuidando a Ángela Aguilar.

“Sabe cómo es (Nodal). Él a lo mejor entiende que su hija está enamorada y no ve más allá, y a lo mejor el señor se puso listo”, sentenció.

“Está cuidando no solamente la economía de su hija, y la carrera, sino también su reputación… Dijo: ‘Nada más que aquí va a haber un contratito donde te va a salir bien caro si dejas a mi hija como una estúpid…’”, agregó.