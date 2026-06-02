Christian Nodal ¿Nodal hizo desplante a Ángela Aguilar en pleno aniversario?: esto sería lo que en verdad pasó El cantante se encuentra en la mira por el supuesto desplante que habría hecho a Ángela Aguilar tras presentarse con éxito en un recinto ubicado en la Ciudad de México.



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Video Ángela Aguilar rompe el silencio tras reaparecer con Nodal públicamente y esto dijo

Christian Nodal se encuentra en medio de la polémica por el supuesto desplante que habría hecho a Ángela Aguilar tras su exitosa presentación en la Ciudad de México, la noche del 29 de mayo.

Al término del concierto, el cantante y su esposa se reunieron con un grupo de amigos. En el lugar, Nodal fue sorprendido con un pastel que retrataba la estructura de La México. Al centro había un sombrero y una bandera blanca, muy similar a la que aparece en la portada de su nuevo álbum ‘Bandera Blanca’.

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Sin embargo, la aparente actitud de Christian Nodal habría llamado la atención por el supuesto desplante que le habría hecho a su esposa y que habría quedado registrado en un video que fue compartido en redes sociales.

La verdad de lo que habría sucedido entre Nodal y Ángela Aguilar

El periodista Alex Rodríguez habló sobre este tema en ¡Siéntese Quien Pueda!, donde señaló que la situación había sido sacada de contexto, ya que la pareja estaba “muy contenta” y lucía “enamorada”.

“Compartí un momento en el que a Christian Nodal se le da un pastel en forma de plaza de toros y Christian Nodal le dice a Ángela: ‘¿pero esto se come?’ y Ángela se empezó a reír”, dijo el 1 de junio durante el show de Univision.

“Bueno, eso lo están interpretando como un desplante del propio Nodal, pero es una mentira porque la realidad es lo que acabo de decir”, sentenció.

Las imágenes del supuesto desplante de Nodal a Ángela. Imagen TikTok

Su segundo aniversario de su boda en Roma

El 29 de mayo, Ángela Aguilar y Christian Nodal también estaban celebrando el segundo aniversario de su boda simbólica en Roma.

De acuerdo con el presentador español, horas antes de su presentación en la Ciudad de México, Christian Nodal habría obsequiado a Ángela Aguilar un lujoso anillo que estaría formado por un diamante rosa.

Este sería el anillo que Nodal le habría obsequiado a Ángela por su aniversario. Imagen ¡Siéntese Quien Pueda! / TelevisaUnivision



“Me contaron fuentes cercanas que el anillo que luce Ángela en la mano parece ser un regalo de aniversario que horas antes le hizo Christian Nodal y es que era la víspera de su segundo aniversario de la boda simbólica en Roma”, dijo.

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