Christian Nodal ¡Nodal y Ángela Aguilar lo vuelven a hacer! Se dejan ver muy enamorados al cantar juntos Ángela Aguilar apareció por sorpresa en el reciente concierto que Christian Nodal ofreció en la Ciudad de México.



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Christian Nodal se presentó en la Monumental Plaza de Toros México la noche del 29 de mayo en la capital azteca. Ángela Aguilar sorprendió al público al aparecer de repente en el escenario.

La polémica pareja interpretó a dueto el exitoso tema "Dime Cómo Quieres" y durante la canción se dejaron ver muy enamorados, intercambiando miradas y sonrisas.

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Ángela usó un vestido negro con bordados de flores muy mexicano.

Ángela Aguilar y Nodal se dejaron ver muy enamorados en el concierto del 29 de mayo en la Monumental Plaza México. Imagen Hoy/TikTok

Tomados de la mano, Nodal y la hija de Pepe Aguilar sellaron la canción con un beso, mostrando están muy enamorados.

Además, la fecha coincidió con el segundo aniversario de su boda en Roma, lo que añadió simbolismo a la presentación.

Tras terminar la canción, el cantante dio un breve mensaje sobre el amor: "Les deseo que encuentren el amor verdadero".