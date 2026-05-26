Ángela Aguilar ¿Ángela Aguilar se negó a hacer dueto con Alex Fernández? El cantante reacciona a polémica Un video del pasado donde Ángela Aguilar se habría negado a hacer dueto con Alex Fernández ha resurgido. El nieto de Vicente Fernández habló al respecto.



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Video Ángela Aguilar prefiere dedicarse a lo suyo y rechaza (por ahora) un dueto con el hijo de ‘El Potrillo’

Alex Fernández habló sobre la polémica que lo vincula con Ángela Aguilar, sobre no participar en el disco tributo a su abuelo, Vicente Fernández, y las declaraciones que dio la hija de Pepe Aguilar hace unos años donde se habría negado a hacer una colaboración con él en ese entonces.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre un dueto con Alex Fernández?

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En 2019, Ángela Aguilar fue cuestionada sobre si le gustaría hacer un dueto con Alex Fernández, época en la que ambos comenzaban a consolidar sus carreras.

Sin embargo, la esposa de Christian Nodal dijo a la prensa en ese entonces que no era el momento adecuado para hacerlo. Además, señaló que no había ninguna propuesta al respecto.

“Antes de hace duetos debo fortalecer mi carrera. Yo ya llevo cuatro y él apenas está empezando, sacó su primer disco”, externó a los medios de comunicación, reportó el programa Hoy.

Meses después, en 2020, Alejandra Espinoza la volvió a cuestionar al respecto en ‘El Break de las 7’ y contó que con Alex Fernández no haría un dueto, pero sí con Christian Nodal.

“No lo conozco muy bien, siento que tengo que conocer a alguien muy bien para poder hacer un dueto. Te voy a hacer honesta también, ya no quiero hacer duetos, o sea quiero ya cantar solita (…) Christian (Nodal) me pidió hacer un dueto y va a salir yo creo a finales de este año”.

Alex Fernández responde a polémica con Ángela Aguilar

Vicente Fernández Jr. recientemente produjo el disco ‘Tributo al Rey con Banda’, en el que artistas como Ángela Aguilar, Christian Nodal, Eden Muñóz, Banda El Recodo y otros, rinden homenaje a ‘El Charro de Huentitán’. Sin embargo, el hijo de Alejandro Fernández no participó, por lo cual se especuló que habría celos y sobre esto Alex contestó:

“Se hablaba también de que yo estaba celoso, estaba enojado porque no tuve participación en el disco y no sé qué. Tampoco, porque a mí y me habían hecho una invitación para el disco que es colaboraciones con mi abuelo, pero el ranchero, no en norteño”, explicó recientemente a la prensa, reportó Despierta América.

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También se refirió al comunicado de prensa donde se deslinda completamente de esa producción discográfica y aseguró que “no fue para ofender a nadie, ni mucho menos, de hecho nunca mencioné a nadie”, pues se especuló que podría estar dirigido a Ángela.

También aclaró que no le guarda rencillas a la esposa de Nodal por las declaraciones del pasado.