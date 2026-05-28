Christian Nodal Nodal se "recargó de energía" al reunirse con familiares en medio de presuntos pleitos, ¿Ángela lo acompañó? Christian Nodal compartió en redes una tierna fotografía junto a dos familiares. Según reportes, el encuentro se habría dado poco después de su reciente concierto en Guadalajara.



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Christian Nodal sorprendió al dejarse ver como pocas veces en su entorno familiar. El cantante compartió una fotografía junto a sus abuelos maternos.

La imagen, en blanco y negro, muestra cómo su abuelo le da un beso en la frente.

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De acuerdo con información de la 'influencer' Chamonic, el encuentro familiar con don Ramón y doña Mela se habría dado en Tepic, Nayarit, lugar donde los padres de la madre de Christian residirían.

La creadora de contenido explicó que una tía de Nodal y su primo fueron a verlo al concierto que recientemente ofreció en Guadalajara y el cantante aprovechó para visitar a sus abuelos en Tepic, ciudad que queda a pocas horas de distancia.

Nodal visitó a sus abuelos maternos. Imagen Nodal/Instagram

Según el reporte, Ángela Aguilar le habría mandado flores a la tía y a la abuela de Nodal.

Chamonic señaló que Christian " recargó energía con su familia, platicaron muchas, le enseñó la casa a su esposa y convivieron muy lindo", por lo cual se acercará más a su entorno.

El Forajido compartió una segunda fotografía en la que se aprecia el campo y dos caballos a lo lejos, aunque no aclaró en dónde estaba.