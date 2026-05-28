Christian Nodal

Nodal se "recargó de energía" al reunirse con familiares en medio de presuntos pleitos, ¿Ángela lo acompañó?

Christian Nodal compartió en redes una tierna fotografía junto a dos familiares. Según reportes, el encuentro se habría dado poco después de su reciente concierto en Guadalajara.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video ¿Nodal confirma pleito con su papá tras hablar de malos manejos de “dinero”?: “Me traicionó” 

Christian Nodal sorprendió al dejarse ver como pocas veces en su entorno familiar. El cantante compartió una fotografía junto a sus abuelos maternos.

La imagen, en blanco y negro, muestra cómo su abuelo le da un beso en la frente.

PUBLICIDAD

Más sobre Christian Nodal

Nodal sorprende con tatuaje 'blackout' en el brazo, ¿qué se borró?
1 mins

Nodal sorprende con tatuaje 'blackout' en el brazo, ¿qué se borró?

Univision Famosos
Fan pide a Christian Nodal que le haga un hijo... ¡y así reacciona!
0:17

Fan pide a Christian Nodal que le haga un hijo... ¡y así reacciona!

Univision Famosos
¿Ángela Aguilar se negó a hacer dueto con Alex Fernández? El cantante reacciona a polémica
2 mins

¿Ángela Aguilar se negó a hacer dueto con Alex Fernández? El cantante reacciona a polémica

Univision Famosos
Christian Nodal al borde del llanto en medio de pleito legal por Inti
0:27

Christian Nodal al borde del llanto en medio de pleito legal por Inti

Univision Famosos
Nodal confiesa quién es el cantante que lo ayuda en dificultades: "Siempre que estoy mal le hablo"
2 mins

Nodal confiesa quién es el cantante que lo ayuda en dificultades: "Siempre que estoy mal le hablo"

Univision Famosos
Ángela Aguilar y su familia “le empezaron a abrir los ojos” a Nodal sobre sus papás: sí pensaría demandarlos
2 mins

Ángela Aguilar y su familia “le empezaron a abrir los ojos” a Nodal sobre sus papás: sí pensaría demandarlos

Univision Famosos
Supuesto novio de Cazzu rompe el silencio: la cantante parece haber confirmado su relación
2 mins

Supuesto novio de Cazzu rompe el silencio: la cantante parece haber confirmado su relación

Univision Famosos
Lupillo estalla por video donde aparece con Ángela Aguilar: advierte acciones legales
0:56

Lupillo estalla por video donde aparece con Ángela Aguilar: advierte acciones legales

Univision Famosos
Amigo de Ángela Aguilar da detalles de Nodal como papá: "Ha sido partícipe de lo que puede"
2 mins

Amigo de Ángela Aguilar da detalles de Nodal como papá: "Ha sido partícipe de lo que puede"

Univision Famosos
Cazzu aviva rumores de romance con su bailarín al presentarlo ante todos: “Él es mío” 
0:59

Cazzu aviva rumores de romance con su bailarín al presentarlo ante todos: “Él es mío” 

Univision Famosos

¡Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí y entérate de lo último de tus celebridades!

De acuerdo con información de la 'influencer' Chamonic, el encuentro familiar con don Ramón y doña Mela se habría dado en Tepic, Nayarit, lugar donde los padres de la madre de Christian residirían.

La creadora de contenido explicó que una tía de Nodal y su primo fueron a verlo al concierto que recientemente ofreció en Guadalajara y el cantante aprovechó para visitar a sus abuelos en Tepic, ciudad que queda a pocas horas de distancia.

Nodal visitó a sus abuelos maternos.
Nodal visitó a sus abuelos maternos.
Imagen Nodal/Instagram

Según el reporte, Ángela Aguilar le habría mandado flores a la tía y a la abuela de Nodal.

Chamonic señaló que Christian " recargó energía con su familia, platicaron muchas, le enseñó la casa a su esposa y convivieron muy lindo", por lo cual se acercará más a su entorno.

El Forajido compartió una segunda fotografía en la que se aprecia el campo y dos caballos a lo lejos, aunque no aclaró en dónde estaba.

Desde unas semanas se especula que Christian Nodal y sus padres estarían alejados por supuestos malos manejos de su carrera.

Relacionados:
Christian NodalCristy NodalÁngela AguilarAbuelosCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Tráiler: El precio de la fama
Socias por accidente
María, me muero
Jenni
Presencias
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX