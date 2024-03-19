El jugo de nopal y sábila ayuda a bajar los niveles de azúcar si lo tomas a esta hora del día

El nopal y la sábila se han convertido en los ingredientes estrella, tanto para los menús del día a día, como para las rutinas de cuidado para la piel y el cabello g racias a la enorme cantidad de beneficios que le brindan a la salud en general.

Si combinas la ingesta de ambos tendrás un combo de nutrientes, vitaminas y minerales que te darán energía durante todo el día. Más adelante te compartimos los beneficios de cada uno y la receta de un jugo estamos seguros amarás.

Beneficios del nopal para tu salud



El nopal es un alimento con alto contenido de vitamina B6, A, C, K, cobre, hierro, fibra, calcio, potasio, magnesio y manganeso. Además, al ser fuente importante de fibra, ayuda a la limpieza del aparato digestivo, eliminando grasa y reduciendo las posibilidades de sufrir estreñimiento.

Entre otros beneficios del nopal están:

Antibiótico

Tiene propiedades anticancerígenas

Controla los niveles de colesterol

Ayuda a reducir los niveles de glucosa

Mejora la función del tracto digestivo

Controla la presión arterial

Auxiliar para el control de peso

Beneficios de la sábila y el aloe vera



La planta de la sábila y su salvia, el gel de aloe vera, han sido utilizados desde tiempos ancestrales pues sus propiedades medicinales, cosméticas y nutritivas son sorprendentes.

Pero la fama y popularidad de ambos no solo se debe a los dichos populares y su utilización de generación en generación, sino que sus beneficios han sido probados científicamente. Por ejemplo, la doctora Tatiana Yebra a través de su tesis ' Evaluación de la funcionalidad del extracto de aloe vera en cultivos celulares in vitro' demuestra que todo lo que se dice respecto a la sábila y el aloe vera, es verdad.

Esto es lo que el aloe vera puede hacer por ti:

Antihistamínico

Digestivo

Antiviral

Ayuda a regular la glucosa

Potente antioxidante

Blanquea la piel

Es un gran regenerador celular

Ayuda a mejorar la elasticidad de la piel

Retrasa la aparición de arrugas y estrías

Calma quemaduras, rojeces e irritación

Si se ingiere, te proporcionará grandes cantidades de ácido fólico, minerales, vitaminas y aminoácidos

Jugo de sábila y nopal



Actualmente son muy populares los jugos, licuados o smoothies que llevan vegetales y otros ingredientes a manera de que su consumo sea más práctico y sencillo. Por eso queremos que hagas este jugo de nopal con sábila, así estarás aprovechando los nutrientes y beneficios de ambos alimentos en un solo paso.

Necesitarás:

1 taza de agua

1 nopal

Jugo de 1/2 limón

2 cucharadas de gel aloe vera

Solo debes licuar todos los ingredientes y tomarlo de inmediato diariamente, en ayunas, preferentemente sin endulzar.

