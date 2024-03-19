El jugo de nopal y sábila ayuda a bajar los niveles de azúcar si lo tomas a esta hora del día
La ingesta de jugo de nopal y sábila te proporciona un combo de nutrientes, vitaminas y minerales que te darán energía durante todo el día. Te compartimos la receta para aprovechar todas sus propiedades.
El nopal y la sábila se han convertido en los ingredientes estrella, tanto para los menús del día a día, como para las rutinas de cuidado para la piel y el cabello g racias a la enorme cantidad de beneficios que le brindan a la salud en general.
Si combinas la ingesta de ambos tendrás un combo de nutrientes, vitaminas y minerales que te darán energía durante todo el día. Más adelante te compartimos los beneficios de cada uno y la receta de un jugo estamos seguros amarás.
Beneficios del nopal para tu salud
El nopal es un alimento con alto contenido de vitamina B6, A, C, K, cobre, hierro, fibra, calcio, potasio, magnesio y manganeso. Además, al ser fuente importante de fibra, ayuda a la limpieza del aparato digestivo, eliminando grasa y reduciendo las posibilidades de sufrir estreñimiento.
Entre otros beneficios del nopal están:
- Antibiótico
- Tiene propiedades anticancerígenas
- Controla los niveles de colesterol
- Ayuda a reducir los niveles de glucosa
- Mejora la función del tracto digestivo
- Controla la presión arterial
- Auxiliar para el control de peso
Beneficios de la sábila y el aloe vera
La planta de la sábila y su salvia, el gel de aloe vera, han sido utilizados desde tiempos ancestrales pues sus propiedades medicinales, cosméticas y nutritivas son sorprendentes.
Pero la fama y popularidad de ambos no solo se debe a los dichos populares y su utilización de generación en generación, sino que sus beneficios han sido probados científicamente. Por ejemplo, la doctora Tatiana Yebra a través de su tesis ' Evaluación de la funcionalidad del extracto de aloe vera en cultivos celulares in vitro' demuestra que todo lo que se dice respecto a la sábila y el aloe vera, es verdad.
Esto es lo que el aloe vera puede hacer por ti:
- Antihistamínico
- Digestivo
- Antiviral
- Ayuda a regular la glucosa
- Potente antioxidante
- Blanquea la piel
- Es un gran regenerador celular
- Ayuda a mejorar la elasticidad de la piel
- Retrasa la aparición de arrugas y estrías
- Calma quemaduras, rojeces e irritación
- Si se ingiere, te proporcionará grandes cantidades de ácido fólico, minerales, vitaminas y aminoácidos
Jugo de sábila y nopal
Actualmente son muy populares los jugos, licuados o smoothies que llevan vegetales y otros ingredientes a manera de que su consumo sea más práctico y sencillo. Por eso queremos que hagas este jugo de nopal con sábila, así estarás aprovechando los nutrientes y beneficios de ambos alimentos en un solo paso.
Necesitarás:
- 1 taza de agua
- 1 nopal
- Jugo de 1/2 limón
- 2 cucharadas de gel aloe vera
Solo debes licuar todos los ingredientes y tomarlo de inmediato diariamente, en ayunas, preferentemente sin endulzar.