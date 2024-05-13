Orinar mucho es malo: ¿Cuántas veces es normal hacer pis al día según expertos?

Video Esto dice el color de tu orina sobre tu salud

Es normal tener muchas ganas de hacer pis varias veces en el transcurso del día, pero si superas el tiempo máximo en cada descarga tu vejiga y riñones podrían estar sufriendo. Orinar mucho sí es malo y a continuación te explicamos por qué.

¿Cuántas veces es normal orinar al día?

La respuesta depende de varios factores como: tu edad, cuánta agua bebas, los medicamentos que tomes, el tamaño de tu vejiga y las enfermedades que padezcas. Por tanto, no hay una regla establecida sobre el número exacto de veces que debas ir al baño.

El portal Medical News Today, ha dicho que una persona sana orina entre 6 y 7 veces al día, aunque dependerá de los factores que hablamos previamente.

Mientras que el profesor de urología en el Centro Médico Cedars-Sinai, ha dicho que cada descarga de orina no debe durar más de medio minuto.

¿Qué pasa si voy al baño más de 10 veces?

Orinar mucho y por largos periodos en cada descarga puede revelarte problemas en tu vejiga y riñones. Pero, antes de entrar en pánico debes saber que es normal ir al baño más veces si bebiste mucha agua en el día o si no hiciste las pausas suficientes para hacer pipí.

Recuerda que ya hemos hablado de las consecuencias de aguantar la orina anteriormente, como agrandar tu vejiga o que tu cerebro deje de captar las señales de que esta está llena y debilitarla.

Si este no es tu caso, orinar mucho puede ser una señal de que sufres diabetes, infecciones urinarias, síndrome de vejiga hiperactiva (mas no de vejiga caída), trastornos neurológicos o problemas de próstata. Acude a tu médico lo más pronto posible para que puedas seguir el tratamiento necesario.

La Clínica Mayo también recomienda acudir por atención médica si además de orinar mucho presentas estos síntomas:





Dolor en el costado, bajo vientre o ingle.

Problemas para orinar o vaciar la vejiga.

Muchas ganas de orinar.

Pérdida del control de la vejiga.

Temperatura o fiebre.

Color normal de la orina

Si tu orina es de color amarillo claro, no te preocupes, es normal. Sin embargo, si hay presencia de sangre y te duele al expulsarla, puede ser un síntoma de piedras en los riñones o que tienes una infección en vías urinarias.

¿Es de color naranja u obscura?, significa que tu hígado no está funcionando bien, mientras que si orinas muy amarillo quizá no te estés hidratando lo necesario.

Por último recuerda la importancia de cerrar la tapa del WC antes de jalarle ya que la suciedad puede estar llegando hasta tu cepillo de dientes. Te explicamos cómo en el siguiente video:

¿Cierras la tapa del WC antes de jalarle? Podrías contaminar tu cepillo de dientes



