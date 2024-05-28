Lifestyle
Anticonceptivos

¿Puede un hombre sentir el DIU durante el sexo? Hay algo más que el riesgo de embarazo

El DIU o dispositivo intrauterino es uno de los métodos anticonceptivos más comunes y con buena efectividad. Sin embargo, al colocarlos, los cordones podrían causar alguna molestia. Descubre recomendaciones clave para evitarlas y disfrutar tu sexualidad con plenitud.

Diana Oliva

Utilizar un método anticonceptivo como el DIU tiene por objetivo evitar un embarazo y por supuesto, permitirle a la mujer tener un encuentro sexual agradable, pero, ¿la pareja puede sentir el dispositivos intrauterino en el acto sexual?

Actualmente existen dos tipos de DIU, el de cobre (ParaGard) y el hormonal (Mirena). El primero se distingue por ser una estructura de plástico en forma de T, que tiene a su alrededor un cable de cobre que produce una reacción inflamatoria que es tóxica para el esperma y para los óvulos.

Mirena es una pieza del mismo material y forma del anterior, sólo con la diferencia que no tiene cobre en su lugar sino un elemento que desprende una hormona similar a la progestina, describe el instituto médico Mayo Clinic.

¿Puede un chico sentir un DIU durante el sexo?


Ambos dispositivos, ParaGard y Mirena, cuentan con un cordón. Si están bien colocados dentro del útero esta cuerda de aproximadamente dos pulgadas de largo (5 centímetros) queda colgando de la vagina. La pareja puede percibir esta parte del método anticonceptivo, pero la mucosidad del cuello uterino hace que sea difícil notarlo, señala lanned Parenthood Federation of America .

La sequedad vaginal es la disminución de fluidos en el aparato genital y puede tener diferentes causas desde cambios hormonales hasta falta de deseo sexual.

¿Qué significa si lo puede sentir?

Si tú o tu pareja notan que el cordón está más largo o pueden percibir una parte de él de difícil acceso eso quiere decir que el método se movió y es necesario que acudas al médico.

Imagen Shutterstock

¿Qué efectos secundarios tienen?

De acuerdo con el instituto médico Mayo Clinic los más frecuentes son:

Mirena

  • Dolor de cabeza
  • Acné
  • Sensibilidad en las mamas
  • Sangrado irregular, que puede mejorar después de seis meses de uso
  • Cambios de humor
  • Dolores menstruales o en la zona pélvica

T de cobre

  • Sangrado entre períodos menstruales
  • Calambres
  • Dolores menstruales fuertes y sangrado intenso

Recuerda ir al médico ante cualquier incomodidad, ¡no lo dejes pasar!

