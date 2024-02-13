Mascarillas naturales y caseras en cubitos de hielo: recetas y beneficios para obtener una piel firme y radiante

El hielo es un gran aliado si buscas hidratar la piel del rostro y prevenir la aparición de líneas de expresión y arrugas prematuras. Tener una rutina de hieloterapia o simplemente pasar un cubo helado por toda tu cara por las mañanas activará tu circulación y te ayudará a aumentar la producción de colageno.

Para hacer tu skincare más sencillo y saludable, te decimos cómo hacer mascarillas de hielo, también conocidas como ice masks, con ingredientes naturales.

¿Qué son las mascarillas de hielo y para qué sirven?

PUBLICIDAD

Esta nueva tendencia consiste en hacer cubos de hielo que contengan algún ingrediente natural. El objetivo: atacar las distintas necesidades de tu piel.

Sirven para reducir la inflamación y el enrojecimiento de tu rostro, cierran los poros y estimulan la circulación para un aspecto más firme y rejuvenecido. Además, disminuyen las bolsas bajo los ojos, alivian el acné y dejan la piel de tu cara firme y radiante.

Sigue leyendo porque te diremos cómo preparar mascarillas de hielo caseras con ingredientes naturales.

Mascarillas de hielo: tus nuevas aliadas para una piel radiante

El hielo es sumamente benéfico para la piel, tanto así que cada vez son más las mujeres que lo incluyen en su rutina de belleza. Estas mascarillas ofrecen un plus al cuidado de tu piel: ingredientes naturales que al derretirse en penetran a profundidad.

Estos son sus beneficios:

Son muy económicas

Fáciles y rápidas

Solo necesitas agua

Puedes hacerlas del ingredientes que desees

¿Cómo hacer una mascarilla de hielo?

Lo único que tienes que hacer es preparar tu infusión favorita como la manzanilla, el té verde o la lavanda. Si decides probar los beneficios del aloe vera y el pepino en el cuidado de tu rostro deberás licúar los ingredientes con un poco de agua. Después congela porciones en una charola para hielo. Una vez que estén listos, toma un cubito y pásalo por todo tu rostro hasta que se derrita por completo.

PUBLICIDAD

5 recetas de mascarillas que puedes hacer en casa y sus beneficios

#1 Mascarilla de hielo y manzanilla



Limpia, tonifica, suaviza, equilibra el pH, desinflama, disminuye la apariencia de poros abiertos, atenúa las ojeras y las venitas alrededor de los ojos. Es el ingrediente perfecto para quienes sufren de acné pues combate los granitos gracias a sus propiedades antisépticas, además de que quita manchas y aclara la piel.

#2 Mascarilla de hielo y lavanda

Debido a sus propiedades antiinflamatorias y antisépticas combate el acné, reduce la inflamación y reduce la hinchazón de los brotes. Revitaliza la piel, promueve la regeneración celular, aporta firmeza, tiene poderes calmantes pues reduce la picazón, inflamación y rojeces.

#3 Mascarilla de hielo y té verde

Combate el exceso de grasa en la piel, es rico en antioxidantes, contiene vitamina C y E, promueve la elasticidad y brillo en el rostro, tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, es perfecto para eliminar espinillas.

#4 Mascarilla de gel de aloe vera o sábila

Hidrata y suaviza la piel al instante, es cicatrizante, favorece la salud de los tejidos, combate la irritación, promueve la producción de colágeno y elastina, es antiinflamatorio y es un excelente regenerador celular.

#5 Mascarilla de hielo y pepino

Rico en vitaminas A, B y C, hidrata a profundidad, es astringente por lo que ayuda a regular la producción de sebo en la piel, es un ingrediente que limpia y refresca, además de que desaparece la inflamación en cualquier zona del rostro.

PUBLICIDAD

Aprovecha toda la mezcla, no importa si en los cubitos de hielo se cuelan algunos trozos o pedazos de hierba, al contrario, ¡es mucho mejor!