Mascarillas naturales y caseras en cubitos de hielo: recetas y beneficios para obtener una piel firme y radiante
Incluir ice masks o mascarillas de hielo en tu rutina del cuidado de la piel hará que tu rostro se vea más firme y rejuvenecido. Aquí te damos 5 recetas para que las prepares en casa, con ingredientes naturales como la manzanilla o el aloe vera.
El hielo es un gran aliado si buscas hidratar la piel del rostro y prevenir la aparición de líneas de expresión y arrugas prematuras. Tener una rutina de hieloterapia o simplemente pasar un cubo helado por toda tu cara por las mañanas activará tu circulación y te ayudará a aumentar la producción de colageno.
Para hacer tu skincare más sencillo y saludable, te decimos cómo hacer mascarillas de hielo, también conocidas como ice masks, con ingredientes naturales.
¿Qué son las mascarillas de hielo y para qué sirven?
Esta nueva tendencia consiste en hacer cubos de hielo que contengan algún ingrediente natural. El objetivo: atacar las distintas necesidades de tu piel.
Sirven para reducir la inflamación y el enrojecimiento de tu rostro, cierran los poros y estimulan la circulación para un aspecto más firme y rejuvenecido. Además, disminuyen las bolsas bajo los ojos, alivian el acné y dejan la piel de tu cara firme y radiante.
Sigue leyendo porque te diremos cómo preparar mascarillas de hielo caseras con ingredientes naturales.
Mascarillas de hielo: tus nuevas aliadas para una piel radiante
El hielo es sumamente benéfico para la piel, tanto así que cada vez son más las mujeres que lo incluyen en su rutina de belleza. Estas mascarillas ofrecen un plus al cuidado de tu piel: ingredientes naturales que al derretirse en penetran a profundidad.
Estos son sus beneficios:
Son muy económicas
- Fáciles y rápidas
- Solo necesitas agua
- Puedes hacerlas del ingredientes que desees
¿Cómo hacer una mascarilla de hielo?
Lo único que tienes que hacer es preparar tu infusión favorita como la manzanilla, el té verde o la lavanda. Si decides probar los beneficios del aloe vera y el pepino en el cuidado de tu rostro deberás licúar los ingredientes con un poco de agua. Después congela porciones en una charola para hielo. Una vez que estén listos, toma un cubito y pásalo por todo tu rostro hasta que se derrita por completo.
5 recetas de mascarillas que puedes hacer en casa y sus beneficios
#1 Mascarilla de hielo y manzanilla
Limpia, tonifica, suaviza, equilibra el pH, desinflama, disminuye la apariencia de poros abiertos, atenúa las ojeras y las venitas alrededor de los ojos. Es el ingrediente perfecto para quienes sufren de acné pues combate los granitos gracias a sus propiedades antisépticas, además de que quita manchas y aclara la piel.
#2 Mascarilla de hielo y lavanda
Debido a sus propiedades antiinflamatorias y antisépticas combate el acné, reduce la inflamación y reduce la hinchazón de los brotes. Revitaliza la piel, promueve la regeneración celular, aporta firmeza, tiene poderes calmantes pues reduce la picazón, inflamación y rojeces.
#3 Mascarilla de hielo y té verde
Combate el exceso de grasa en la piel, es rico en antioxidantes, contiene vitamina C y E, promueve la elasticidad y brillo en el rostro, tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, es perfecto para eliminar espinillas.
#4 Mascarilla de gel de aloe vera o sábila
Hidrata y suaviza la piel al instante, es cicatrizante, favorece la salud de los tejidos, combate la irritación, promueve la producción de colágeno y elastina, es antiinflamatorio y es un excelente regenerador celular.
#5 Mascarilla de hielo y pepino
Rico en vitaminas A, B y C, hidrata a profundidad, es astringente por lo que ayuda a regular la producción de sebo en la piel, es un ingrediente que limpia y refresca, además de que desaparece la inflamación en cualquier zona del rostro.
Aprovecha toda la mezcla, no importa si en los cubitos de hielo se cuelan algunos trozos o pedazos de hierba, al contrario, ¡es mucho mejor!
Una vez que el cubo de hielo se derritió ¡no seques tu cara! deja que la piel absorba todo el líquido y seque de forma natural. Una vez seca, si hay restos de cualquier ingrediente, retira con algodón o un paño.