Empezaste la dieta el lunes y tienes una meta muy clara: bajar de peso. Comienzas a comer más saludable, a reducir porciones y a realizar más rutinas de actividad física. Sabemos que lo más complicado de este proceso es estar contando calorías o vencer la flojera de hacer ejercicio, cosas que a la larga pueden llevarte a abandonarlo.

Sin embargo, te sorprenderá saber que hay un aparato que está en casa y que forma parte de la rutina de muchas personas que quieren bajar de peso, pero usualmente los desmotiva por no lograr sus objetivos rápidamente. Se trata de la báscula.

¿Por qué utilizar la báscula es un error al hacer dieta?

Video Bajar de peso utilizando Ozempic, ¿tiene riesgos?



El error número uno de las personas que hacen dieta es utilizar la báscula todos los días. Así lo señalaron un grupo de dietistas del portal Eating Well. De acuerdo con la directora ejecutiva y fundadora de The Kidney Dietitian, Melanie Betz, hay que tirarla.

Pero ¿por qué? Cuando comienzas a crear nuevos hábitos alimenticios para bajar de peso, quieres ver resultados lo más pronto posible. Por ello es normal que subas a la báscula todos los días para registrar tu progreso. Pero muchas se pesan todos los días o todo el tiempo, un error gravísimo al hacer dieta, y ven pocos cambios en los números.

De acuerdo con un estudio publicado en Applied Psychology: Health and Well-Being el estar monitoreando tus cambios de peso en la báscula pueden provocarte ansiedad y estrés. ESta Una de las razones por las que abandonas tu plan para temrinar con esos kilos de más y las personas buscan alternativas no tan saludables para la pérdida de peso como las inyecciones de Semaglutida y Ozempic.

Entonces, ¿debo o no pesarme?

Si bien, es recomendable llevar un registro no debes pesarte todos los días y mucho menos sentirte mal si no ves que los números bajen. Recuerda que el peso es solo eso: un número. Si haces ejercicio y llevas una buena alimentación, la báscula no reflejará tu salud.

“ El peso es solo una parte pequeña de la salud en su conjunto. La salud se refiere a tu bienestar físico y mental. En nuestra cultura peso centrista, es fácil caer en la trampa de hacer cualquier cosa para bajar el número en la báscula e ignorar lo que eso le está haciendo a su salud física o mental”, dijo Betz.

Enfócate en cómo se siente tu cuerpo al hacer dieta

Lo cierto es que la báscula no te dirá si has perdido grasa, si retienes líquido o estás inflamada por tu ciclo menstrual. Lo importante es que te enfoques en tu cuerpo y saber cómo te sientes conforme avanzas en la dieta, liberándote por completo de los números.

Avanza y sigue trabajando para alcanzar tu objetivo, te aseguramos que, aunque no te estés pesando continuamente, sí verás cambios en tu cuerpo. Además, estarás cuidando de tu salud mental.

Video Ayuno intermitente: Consejos básicos para bajar de peso con éxito



