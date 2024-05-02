La salud mental ya no es un tabú: Síntomas que te indican problemas y cómo encontrar ayuda

Video ¡Cuidado! Si tienes alguno de estos síntomas, tu salud mental puede estar en riesgo

La salud mental es el bienestar psicológico y emocional que poseemos todos los seres humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la describe como un estado de bienestar en el que un individuo es consciente de sus capacidades y es capaz de afrontar las tensiones o problemas normales de la vida, ser productivo y contribuir en su comunidad.

Una buena salud mental te permite vivir la vida plenamente y enfrentar cualquier desafío sin mayor problema. Pero, qué sucede cuando tu bienestar emocional comienza a flaquear. Si hay días en que levantarte de tu cama es un triunfo o pasas días sin poder dormir o comer, ¡quédate! Te diremos cómo reconocer los síntomas que te indican que puede haber un problema en tu salud mental y cómo buscar la ayuda indicada.

Video ¿Sientes miedo o angustia? Conoce cómo darte un "abrazo mariposa" para sentirte mejor

Síntomas que te dicen que estás pasando por un problema de salud mental

Reconocer estos síntomas es importantísimo para intervenir a tiempo. Además de mejorar tu calidad de vida, podrás prevenir que estos se intensifiquen causando consecuencias graves, en algunos casos. También te facilitará la búsqueda del tratamiento y soporte emocional adecuado.

Algunos de los más comunes son:

Cambios drásticos en tu humor o comportamiento.

Te aíslas y no quieres ver a nadie o interactuar por periodos prologados.

Te es difícil relacionarte personal o laboralmente.

Te sientes triste y desesperanzado constantemente.

Sufres de insomnio.

El apetito es extremo, o no existe, o te dan ganas de comer sin parar.

Te sientes fatigado en extremo o sientes que no tienes nada de energía.

No puedes concentrarte.

Te jalas el cabello.

Perdiste el interés en actividades o hobbies que antes te emocionaban

Si te identificaste con uno o más de dos síntomas, es importante comenzar a buscar ayuda para recuperar tu bienestar emocional. A continuación te decimos cómo.

Video ¿Sientes ansiedad? Conoce la técnica de respiración 4-7-8 para controlarla y relajarte inmediato

¿Qué debo hacer cuando reconozco síntomas de mala salud mental?

Inicia con pequeños pasos. Mejora tu dieta, realiza ejercicio regularmente y busca actividades para relajarte.

Consulta a un profesional de la salud mental. La terapia y, en algunos casos, la medicación, puede ser necesaria para ayudarte a superar los síntomas del trastorno que estés sufriendo.

No te aísles. Sabemos que en ocasiones es difícil, pero mantener el contacto con tus familiares y amigos cercanos puede convertirse en una red de apoyo emocional que te mantendrán a flote en momentos complicados.

Dónde encontrar ayuda para recuperar mi bienestar emocional

En la actualidad existen varios recursos en línea que pueden ayudarte a recuperar tu salud mental y donde puedes encontrar terapeutas y consejeros.

Sin embargo, es recomendable que acudas a hospitales locales y clínicas de salud mental. A menudo proporcionan servicios de consulta y terapia. Las organizaciones nacionales e internacionales también ofrecen líneas de ayuda, servicios de asesoramiento y grupos de apoyo en varios idiomas.



Asimismo, existen aplicaciones de bienestar y salud mental donde puedes encontrar herramientas y recursos para manejar la ansiedad, depresión y otros problemas.

De acuerdo con el sitio del Gobierno de los Estados Unidos en español si estás pasando por una crisis grave puedes pedir ayuda inmediata en tu idioma a las siguientes líneas:





Línea Nacional de Prevención del Suicidio: 1-888-628-9454

Si buscas información sobre tratamientos de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental: 1-800-662-4357

Para apoyo después de una emergencia: 1-800-985-5990.

Recuerda que reconocer los síntomas de problemas en tu salud mental y buscar la ayuda apropiada son clave para mantener o recuperar tu bienestar emocional. Si experimentas alguno de estos síntomas habla con un familiar o amigo sobre ello.

