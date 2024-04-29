¡Cuidado! Estas son las señales silenciosas de la trombosis

Recientemente y de acuerdo con el diario británico The Thelegraph, se ha informado que el laboratorio AstraZeneca reconoció por primera vez en documentos judiciales que, en casos muy inusuales, su vacuna contra Covid-19 puede causar trombosis como efecto secundario, derivado de la demanda colectiva que algunas personas ejecutaron contra el gigante farmacéutico.

¿Qué es una trombosis?

La trombosis venosa profunda (TVP) es una condición en donde un coágulo de sangre se forma en una de las venas profundas del cuerpo (en especial en las piernas). Además de provocar problemas en la circulación sanguínea, esos coágulos se pueden desprender y viajar hasta los pulmones, el corazón o el cerebro, provocando problemas más graves como una embolia o un infarto.

Desafortunadamente, la mayoría de los los síntomas de una TVP son silenciosos y pueden pasar desapercibidos para la mayoría de las personas. Aquí te decimos cuáles son esas señales, si notas alguna de ellas acude con tu médico lo antes posible.

4 síntomas de alerta relacionados con un posible cuadro de trombosis

#1 Ataques de tos



Si continuamente presentas tos seca (sin razón aparente), además de dificultad para respirar, dolor en el pecho y carraspeo con un poco de sangre, puede ser señal de una embolia pulmonar.

#2 Taquicardia



En caso de que tu corazón se acelere cuando estás en reposo, es mejor visitar al especialista. Esa sensación de tener un ‘aleteo’ dentro de pecho, además de dificultad para respirar y taquicardia, pueden indicar la formación de un coágulo en los pulmones.

#3 Manchas oscuras en brazos o piernas



La aparición de puntos oscuras, manchas rojas o líneas violáceas en las extremidades (sin que hayas recibido un golpe) pueden ser un indicador de que se está formando un coágulo en esa zona. Además de la coloración puede haber sensibilidad, irradiación de calor, inflamación y dolor cuando estiras el brazo la pierna hacia arriba.

#4 Vómito



El vómito también puede ser señal de un coágulo, siempre y cuando no se deba a problemas de alimentación (comer algo en mal estado, sufrir indigestión, etc). En este caso la TVP se localiza en el área del abdomen y se le conoce como isquemia mesentérica. Además de vómito se presentan otros síntomas como fuerte dolor en el área abdominal, náuseas continuas e incluso sangre en las heces.

