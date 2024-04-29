El sarampión está de vuelta: estos son los síntomas y complicaciones a los que debes estar alerta

Video Los casos de sarampión a nivel mundial van en aumento por esta terrible razón

En 2024, se ha observado un alarmante incremento en los casos de sarampión, una enfermedad que muchos consideraban bajo control. Este resurgimiento plantea importantes reflexiones sobre las causas, los síntomas, los tratamientos disponibles y las complicaciones asociadas con ella, así como las prácticas de vacunación.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el aumento de casos se debe principalmente a la disminución en las tasas de vacunación. Algunas comunidades se dejan llevar por el escepticismo y la desinformación evitando que la protección llegue adecuadamente a los grupos de riesgo. Como resultado, se ha reducido la inmunidad de grupo y facilita la propagación del virus del sarampión entre personas no vacunadas.

¿Qué es el sarampión?

Es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que se transmite a través de gotitas respiratorias. Puede propagarse rápidamente entre personas no vacunadas y es conocida por su característico rash.

Video Así es como el cuerpo reacciona ante el estrés

Síntomas

Los síntomas del sarampión incluyen:





Fiebre alta

Tos

Rinorrea (nariz congestionada o tapada)

Ojos rojos

Salpullido rojo que suele comenzar en la cara y se extiende hacia el resto del cuerpo.

En cuanto al tratamiento para el sarampión, no existe uno en específico. Para aliviar los síntomas, además de visitar al médico, se recomienda reposo e hidratación, así como medicación para controlar la fiebre. En su mayoría la recuperación tarda entre 2 o 3 semanas. En casos de complicaciones, pueden requerirse tratamientos adicionales.

Complicaciones del sarampión

Van desde sufrir diarrea e infecciones del oído hasta neumonía, encefalitis y muerte. Los niños pequeños y las personas con sistemas inmunológicos comprometidos son especialmente vulnerables a estas complicaciones.

Edad recomendada para vacuna contra el sarampión

La primera dosis de la vacuna contra el sarampión se administra entre los 12 y 15 meses de edad, y la segunda dosis entre los 4 y 6 años. De acuerdo con el plan de vacunación del pequeño, suele combinarse con vacunas contra la rubéola y las paperas (MMR).

Cómo mantenerte lejos del contagio

Además de asegurarte de que tanto tú como tu familia estén protegidos contra la enfermedad con la vacuna, debes mantener buenos hábitos de higiene. Lávate las manos regularmente y evita el contacto cercano con personas enfermas.

Asegúrate de que los niños y adultos estén correctamente vacunados puede prevenir la propagación de este virus y proteger tanto a la comunidad como a tu familia y seres queridos lejos de brotes significativos. ¡No dejemos que vuelva!