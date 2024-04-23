Lifestyle
Alimentos saludables

5 alimentos para destruir lombrices y parásitos intestinales naturalmente

Dolor de estómago, anemia, diarrea y fiebre son algunos síntomas relacionados con la presencia de parásitos intestinales. Existen algunos remedios naturales que pueden ayudarte a eliminarlos y contrarrestar los malestares, siempre y cuando realices previamente un chequeo médico.

Oficina
Por:
Redacción.
Video Ajo: estos son sus increíbles beneficios para la salud cuando se consume regularmente

Para eliminar los parásitos intestinales hay muchos medicamentos y tu médico puede recetártelos. Sin embargo, hay fórmulas fáciles y naturales a las que también puedes recurrir. Hoy te damos algunas ideas de alimentos con los que combatir estos parásitos del intestino. 

1. Ajo

El ajo tiene grandes propiedades desinfectantes y hace también que los micro-organismos que tenemos en nuestro cuerpo desaparezcan por ser un antibiótico natural. Además es un antioxidante perfecto para evitar el envejecimiento y que las células no respondan cómo debería.

Imagen Shutterstock

2. Cebolla

Para utilizar la cebolla como una fórmula para deshacerse de los parásitos intestinales, lo mejor es hacer un jugo de cebolla. Bastará con un par de cucharadas al día para deshacerte de ellos en una semana.

Imagen thinkstock

3. Semillas de calabaza

Las semillas de calabaza, o pipas de calabaza contienen elementos en su interior capaces de paralizar a los parásitos intestinales y ayudan a su expulsión del organismo. De este modo, es muy recomendable que las incorpores a tu dieta, y son un aperitivo para picar entre horas realmente sano.

Imagen thinkstock

4. Piña


La piña es un alimento para eliminar parásitos intestinales gracias a la enzima bromelina. Además, tiene efectos muy positivos en la digestión, con lo que mejorarás este aspecto de tu vida, en general, incluyéndola en una dieta variada.

Imagen Thinkstock

5. Granada


Se trata de una fruta con muchas cualidades astringentes de la que podemos aprovecharnos en muchas situaciones. Además, se puede tomar como fruta, pero también en batidos, helados o cualquier preparación dulce.

Como ves, son muchos los alimentos a los que puedes recurrir en un intento de deshacerte de todos esos parásitos intestinales que no son positivos para tu salud y que, sin embargo, aparecen en éste. ¿Te animas a probar estos alimentos para deshacerte de estos microorganismos

Imagen thinkstock
