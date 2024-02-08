Cómo saber si el olor de mi zona íntima es normal: 5 tipos de aromas a los que debes estar alerta

Los medios de comunicación, la publicidad e incluso algunas celebridades (sí, hablamos de ti, Gwyneth Paltrow) nos han hecho creer que nuestra zona íntima debe oler a flores y caramelos. Esta idea, además de ser retrógrada, es falsa. De acuerdo con la Dra. Sherry Ross, obstetra y autora del libro She-Ology, es difícil precisar cómo huele una vagina normalmente puesto que todas las mujeres tienen un aroma distinto.

Entonces, ¿cómo saber si el olor de mi vagina es normal?

El uso de antibióticos, duchas vaginales, espermicidas, una nueva pareja sexual y los cambios hormonales son algunos de los factores que pueden modificar su esencia.

A continuación te mostramos 5 tipos de olores que presenta una zona íntima saludable y qué significan, según los expertos en ginecología. ¡Toma nota!

5 tipos de aromas en tu zona íntima

#1 Picante o fermentado

Es muy común que la vagina produzca un aroma ácido o similar al de los alimentos fermentados. De hecho, el yogur, el pan de masa madre y algunas cervezas contienen el mismo tipo de bacterias que produce dicha zona: los lactobacilos.

«Gracias a los lactobacillus nuestra zona íntima tiene un nivel adecuado de pH. Entre sus muchas cualidades, éstos la protegen contra el crecimiento excesivo de bacterias negativas», afirma la Dra. Jane Minkin.

#2 Cobrizo como un centavo

Si el olor de tu vagina es ligeramente metálico durante tu periodo, no tienes nada de qué preocuparte. Cuando la sangre (también conocida como el revestimiento uterino) sale del cuerpo, es normal que emita este peculiar olor, profundiza la Dra. Jennifer Wider.

Por otro lado, si este aroma aparece después de tener intimidad, es probable que sea un signo de sequedad vaginal o de que las relaciones sexuales fueron demasiado bruscas.

La fricción constante puede causar pequeños cortes o raspaduras. Evita que esto suceda utilizando un lubricante que vaya acorde a tus necesidades. Tenlo presente.

#3 Cloro o lejía

¿Cómo saber si el olor de mi vagina es normal? Experimentar un olor a cloro o lejía luego de tener relaciones sexuales es normal y no representa ningún peligro para la salud. Lo más probable es que se deba al lubricante o los condones que estás usando, afirma la Dra. Wider.

En este caso, lo mejor es buscar productos que no tengan perfume y no alteren tus niveles de pH. Recuerda que las duchas vaginales, así como los tratamientos que prometen enmascarar el olor natural de tu zona íntima, pueden dañar el equilibrio natural de la flora y causar vaginosis bacteriana, subraya un artículo de la Clínica Mayo.

#4 Dulce como melaza

Aunque no existe evidencia científica que compruebe este dato, tu dieta puede afectar el sabor y el aroma de tu vagina. El sitio web Healthline afirma que, adicional a una buena limpieza íntima, las frutas cítricas (naranja, piña, toronja, etc.) poseen la capacidad de endulzar el olor de los fluidos vaginales.

La Dra. Jennifer Litner enlista un par de acciones que pueden mejorar el aroma de tu vagina:

Comer frutas y verduras

Beber de 2 a 3 litros de agua al día

Dormir 8 horas

Controlar los niveles de estrés

Hacer ejercicio

Aunque estos datos pueden ser muy útiles (o no), ten presente que tu vagina es perfecta tal y como es. No necesita oler como un postre para ser saludable.



#5 Almizcle (musk)

El aroma de una vagina saludable puede variar, según la cantidad de sudor. Por lo tanto, si acabas de tomar una clase de spinning o saliste a correr, no te alarmes si notas que tus partes íntimas huelen un poco más almizcladas de lo normal.

El sitio especializado Gynalic explica que al igual que tus axilas y otras partes del cuerpo, tu vulva tiene glándulas sudoríparas que encapsulan a los gérmenes y provocan humedad, lo que puede ocasionar un olor más penetrante.

Aunque no representa un peligro para la salud, si deseas sentirte un poco más fresca y relajada, te sugerimos utilizar un gel para equilibrar el pH o simplemente tomar una ducha que elimine el exceso de sudor.

Cuándo debo preocuparme por el olor de mi vagina

En la mayoría de los casos, una infección vaginal incluye picazón, ardor, enrojecimiento e hinchazón en la vulva, así como un cambio de olor, mismo que suele asimilarse al de un pescado en descomposición, argumenta WebMD.

Generalmente, esto indica una vaginosis bacteriana ( aquí te explicamos qué significa) o una tricomoniasis causada por una enfermedad de transmisión sexual.

Si sospechas que tienes alguna de estas afecciones, es muy importante que consultes a tu médico para que realice un diagnóstico más certero e inicies el tratamiento adecuado.



De igual forma, cambiar tu dieta y hábitos alimenticios puede alterar el delicado equilibrio del pH de la vagina, lo que deviene en un olor desagradable. Según los expertos, los alimentos más dominantes son el ajo, la cebolla, la menta, la cúrcuma y el queso azul.

Fumar, beber y no tomar suficiente agua son factores que igualmente influyen en el aroma de tus órganos sexuales.

Finalmente, considera que la clave para tener una salud íntima adecuada es limpiar correctamente los genitales, evitar productos con aroma o compuestos químicos y tener un estilo de vida saludable.

Toma en cuenta la opinión de los especialistas y recuerda que cuidar a nuestro organismo también es un acto de amor propio. ¿Y tú, a qué piensas que debe oler la zona íntima?