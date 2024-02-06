Lifestyle
Bienestar

Estos son los sí y los no que debes tener en cuenta al elegir tu ropa interior y prevenir la vaginosis

Elegir ropa interior sexy puede encender la llama en tu relación de pareja, pero dejar estragos en tu salud íntima. En esta guía te decimos qué ropa interior es la mejor para prevenir la vaginosis causada por la alteración de las bacterias naturales que ahí habitan

ATTV_LOGO
Por:
Atentamente Victoria .

Cuando se trata de ropa interior, la mayoría de las mujeres pensamos en vernos sexies para nosotras mismas o nuestra pareja. Vamos al centro comercial y elegimos los brasieres y calzones más bonitos que encontramos. Pero, la realidad es que nunca pensamos en si el material con el que están hechos es bueno para nuestra salud íntima, especialmente para nuestra vagina.

Video Esto Es Noticia: Conoce el alimento supremo contra la caída del pelo y el tiempo "mágico" que podemos estar sentados en el inodoro

¿Qué es la vaginosis?

PUBLICIDAD

Naturalmente, la vagina tiene un equilibrio saludable de bacterias y levaduras. Entre ellas se encuentran las Lactobacillus, que ayudan a mantener el pH vaginal ácido y prevenir el crecimiento de otros organismos. Sin embargo, cuando utilizamos ropa interior elaborada con materiales inadecuados, como la lycra, podemos causar un desequilibrio en estos microorganismos causando la terrible vaginosis.

¿Cómo sé si tengo vaginosis?: Síntomas

Los síntomas de la vaginosis bacteriana pueden incluir:


  • Flujo vaginal inusual, a menudo descrito como delgado y grisáceo.
  • Un olor a "pescado" que puede intensificarse después del orgasmo.
  • Picazón y ardor al orinar.

Si te has cachado alguno de estos síntomas, ¡no te alarmes! La vaginosis bacteriana no es una enfermedad de transmisión sexual. Un especialista puede darte el tratamiento adecuado para combatirla. Sin embargo, debes tener en cuenta que tener relaciones sexuales con nuevas o múltiples parejas puede aumentar el riesgo de desarrollarla.

Notas Relacionadas

¿El flujo vaginal después de tener relaciones es normal? Aprende cuándo puede ser señal de alerta

¿El flujo vaginal después de tener relaciones es normal? Aprende cuándo puede ser señal de alerta

Estilo de Vida
4 min

¿Cómo puedo prevenirla?

Más sobre Bienestar

¿Cómo tratar las infecciones de oído con remedios caseros?
3 mins

¿Cómo tratar las infecciones de oído con remedios caseros?

Estilo de Vida
4 maneras efectivas para identificar si una persona tiene mala vibra
2 mins

4 maneras efectivas para identificar si una persona tiene mala vibra

Estilo de Vida
20 cosas que deberían estar totalmente prohibidas en tu casa, según el Feng Shui
6 mins

20 cosas que deberían estar totalmente prohibidas en tu casa, según el Feng Shui

Estilo de Vida
Frases de 'Romper el círculo' que te ayudarán a salir de esa relación que te está dañando
4 mins

Frases de 'Romper el círculo' que te ayudarán a salir de esa relación que te está dañando

Estilo de Vida
¿Superstición? ¿Qué significa el gesto que Karime Pindter hace con las manos en los momentos de tensión y nerviosismo?
2 mins

¿Superstición? ¿Qué significa el gesto que Karime Pindter hace con las manos en los momentos de tensión y nerviosismo?

Estilo de Vida
¿Tu ex te sigue en redes sociales? Podría estarte aplicando el 'orbiting' y tú ni en cuenta
3 mins

¿Tu ex te sigue en redes sociales? Podría estarte aplicando el 'orbiting' y tú ni en cuenta

Estilo de Vida
¿Llegaste a los 40 y te sientes con poca energía? 10 nutrientes que debes incluir en tu alimentación
4 mins

¿Llegaste a los 40 y te sientes con poca energía? 10 nutrientes que debes incluir en tu alimentación

Estilo de Vida
¿Los ataques de ansiedad en adolescentes son como en 'Intensamente 2'? Señales para identificarlos
5 mins

¿Los ataques de ansiedad en adolescentes son como en 'Intensamente 2'? Señales para identificarlos

Estilo de Vida
Jugos verdes: los pros y contras de incluirlos en tu alimentación diaria
3 mins

Jugos verdes: los pros y contras de incluirlos en tu alimentación diaria

Estilo de Vida
¿Qué es el Kéfir? Beneficios y cómo consumirlo para reducir la inflamación gastrointestinal
2 mins

¿Qué es el Kéfir? Beneficios y cómo consumirlo para reducir la inflamación gastrointestinal

Estilo de Vida

Lo más importante es mantener un equilibrio saludable de las bacterias en la vagina. ¿Cómo?, puedes realizar duchas vaginales, mantener una buena higiene personal, pero lo más importante es utilizar ropa interior de materiales adecuados.

Video Higiene íntima: ¿cómo lavar la vagina? ¿es correcto o no?


Para que no haya falla al elegir tu ropa interior te dejamos una guía para que analices si cumple con las características adecuadas para cuidar de “allá abajo” correctamente.

PUBLICIDAD

Lo que sí y lo que no debe tener tu ropa interior para protegerte de la vaginosis

Lo que sí:

Materiales naturales y transpirables: El algodón es ideal porque deja que tu piel respire y absorbe la humedad. Al mantener tu área genital seca reducirás el riesgo de infecciones por hongos y bacterias.

Ajuste cómodo: La ropa interior, en general, debe quedarte bien -sin apretarte-. Esto evitará que tu piel se irrite y permitirá que el aire circule correctamente.

Forro de algodón: Incluso si la ropa interior está hecha de un material sintético, busca aquellas con un forro de algodón en la entrepierna. Así, tendrás los beneficios de absorción del algodón donde más importa.

Notas Relacionadas

5 cosas que tu vagina puede hacer y tú ni lo sabías

5 cosas que tu vagina puede hacer y tú ni lo sabías

Bienestar
2 min

Lo que no debe tener:

Telas sintéticas: Diles no a los materiales como el poliéster o la lycra, ya que pueden retener humedad y calor, creando un ambiente propicio para las infecciones.

Diseños muy ajustados: Sabemos que amas las tangas, pero este tipo de prendas ajustadas pueden ser el camino perfecto para que las bacterias se transporten desde el recto hasta la vagina, aumentando el riesgo de infecciones.

Detalles coquette: Evita la ropa interior con detalles excesivos como encajes o adornos en áreas que entran en contacto directo con tus zonas íntimas, ya que pueden irritar la piel.

Detergentes: Aunque no es una característica de la ropa interior per se, es importante lavarla con detergentes suaves y sin suavizantes, ya que los residuos químicos pueden irritar la piel sensible y alterar el pH natural.

Video Tips para tener sexo durante la regla

Cambia tu ropa regularmente para prevenir la vaginosis

Sí, parece ser algo muy obvio. Sin embargo, pon especial atención en cambiarla después de realizar actividades físicas donde sudes demasiado.

PUBLICIDAD

También asegúrate de que tu zona íntima esté completamente seca antes de ponerte ropa interior, especialmente después de nadar o bañarte.

Siguiendo estos consejos sobre lo que sí y lo que no debe tener tu ropa interior, podrás prevenir la vaginosis y mantener tu salud íntima en óptimas condiciones. Recuerda que si tienes síntomas debes consultar a tu médico inmediatamente para un diagnóstico y tratamiento efectivo.

No te vayas sin leer:

Notas Relacionadas

¿Es mito o verdad que la vagina se estira por tener mucho sexo? ¡Descúbrelo!

¿Es mito o verdad que la vagina se estira por tener mucho sexo? ¡Descúbrelo!

Sexo y Relaciones
3 min
Relacionados:
BienestarSexualidad femeninaSexualidadAtentamente Victoria Consejos Bienestar

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD