Estos son los sí y los no que debes tener en cuenta al elegir tu ropa interior y prevenir la vaginosis

Cuando se trata de ropa interior, la mayoría de las mujeres pensamos en vernos sexies para nosotras mismas o nuestra pareja. Vamos al centro comercial y elegimos los brasieres y calzones más bonitos que encontramos. Pero, la realidad es que nunca pensamos en si el material con el que están hechos es bueno para nuestra salud íntima, especialmente para nuestra vagina.

¿Qué es la vaginosis?

Naturalmente, la vagina tiene un equilibrio saludable de bacterias y levaduras. Entre ellas se encuentran las Lactobacillus, que ayudan a mantener el pH vaginal ácido y prevenir el crecimiento de otros organismos. Sin embargo, cuando utilizamos ropa interior elaborada con materiales inadecuados, como la lycra, podemos causar un desequilibrio en estos microorganismos causando la terrible vaginosis.

¿Cómo sé si tengo vaginosis?: Síntomas

Los síntomas de la vaginosis bacteriana pueden incluir:





Flujo vaginal inusual , a menudo descrito como delgado y grisáceo.

, a menudo descrito como delgado y grisáceo. Un olor a "pescado" que puede intensificarse después del orgasmo.

que puede intensificarse después del orgasmo. Picazón y ardor al orinar.

Si te has cachado alguno de estos síntomas, ¡no te alarmes! La vaginosis bacteriana no es una enfermedad de transmisión sexual. Un especialista puede darte el tratamiento adecuado para combatirla. Sin embargo, debes tener en cuenta que tener relaciones sexuales con nuevas o múltiples parejas puede aumentar el riesgo de desarrollarla.

¿Cómo puedo prevenirla?

Lo más importante es mantener un equilibrio saludable de las bacterias en la vagina. ¿Cómo?, puedes realizar duchas vaginales, mantener una buena higiene personal, pero lo más importante es utilizar ropa interior de materiales adecuados.

Para que no haya falla al elegir tu ropa interior te dejamos una guía para que analices si cumple con las características adecuadas para cuidar de “allá abajo” correctamente.

Lo que sí y lo que no debe tener tu ropa interior para protegerte de la vaginosis

Lo que sí:

Materiales naturales y transpirables: El algodón es ideal porque deja que tu piel respire y absorbe la humedad. Al mantener tu área genital seca reducirás el riesgo de infecciones por hongos y bacterias.

Ajuste cómodo: La ropa interior, en general, debe quedarte bien -sin apretarte-. Esto evitará que tu piel se irrite y permitirá que el aire circule correctamente.

Forro de algodón: Incluso si la ropa interior está hecha de un material sintético, busca aquellas con un forro de algodón en la entrepierna. Así, tendrás los beneficios de absorción del algodón donde más importa.

Lo que no debe tener:

Telas sintéticas: Diles no a los materiales como el poliéster o la lycra, ya que pueden retener humedad y calor, creando un ambiente propicio para las infecciones.

Diseños muy ajustados: Sabemos que amas las tangas, pero este tipo de prendas ajustadas pueden ser el camino perfecto para que las bacterias se transporten desde el recto hasta la vagina, aumentando el riesgo de infecciones.

Detalles coquette: Evita la ropa interior con detalles excesivos como encajes o adornos en áreas que entran en contacto directo con tus zonas íntimas, ya que pueden irritar la piel.

Detergentes: Aunque no es una característica de la ropa interior per se, es importante lavarla con detergentes suaves y sin suavizantes, ya que los residuos químicos pueden irritar la piel sensible y alterar el pH natural.

Cambia tu ropa regularmente para prevenir la vaginosis

Sí, parece ser algo muy obvio. Sin embargo, pon especial atención en cambiarla después de realizar actividades físicas donde sudes demasiado.

También asegúrate de que tu zona íntima esté completamente seca antes de ponerte ropa interior, especialmente después de nadar o bañarte.

Siguiendo estos consejos sobre lo que sí y lo que no debe tener tu ropa interior, podrás prevenir la vaginosis y mantener tu salud íntima en óptimas condiciones. Recuerda que si tienes síntomas debes consultar a tu médico inmediatamente para un diagnóstico y tratamiento efectivo.